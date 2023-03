Apesar de não ser a marca que mais vende no mercado de smartphones, a Apple tem uma posição de destaque aqui. Com o iPhone, independente do modelo, atinge números de vendas sempre elevados e domina uma parte importante do mercado. Isso voltou a estar patente em 2022, onde conseguir dominar o top 10 dos smartphones mais vendidos.

O domínio total da Apple em 2022

Sempre que a Apple lança um novo iPhone este acaba por ser um caso de sucesso. A marca consegue cativar os seus utilizadores com as novidades e as vendas são tipicamente elevadas, garantindo lucros também elevados a cada novo trimestre.

Uma avaliação da Counterpoint Research agora apresentada vem mostrar como o ano de 2022 foi dominado pela Apple no mercado dos smartphones. A empresa de Cupertino chamou a si um domínio completo, colocando 8 dos seus equipamentos no top 10 dos smartphones mais vendidos.

iPhone vendeu mais que a restante oferta

A lista acaba por ser encabeçada pelo iPhone 13, que conseguiu 5% do total de vendas de smartphones em todo o mundo e 28% de todas as vendas de iPhone. Este foi o smartphone mais vendido nos EUA, Reino Unido, China, Alemanha e França entre setembro de 2021 e agosto de 2022.

Samsung ocupou os lugares restantes

O iPhone 13 Pro Max ficou em segundo lugar com uma quota de 2,8% das vendas globais de smartphones, seguido pelo seu sucessor, o iPhone 14 Pro Max, com 1,7% de todas as vendas. O 14 Pro Max também é a primeira vez que um iPhone Pro Max supera as contrapartes Pro e vanilla de tamanho normal.

Pela primeira vez, em 2022, uma variante Pro Max do iPhone‌ gerou mais volume do que seus modelos Pro e básico. Isso levou o ‌iPhone 14 Pro‌ Max a conquistar o terceiro lugar na lista, sendo o modelo de mais vendido em setembro, outubro e novembro de 2022.

O Galaxy A13 da Samsung foi o quarto telefone mais vendido em 2022, seguido pelo iPhone 13 Pro para fechar o top 5. O iPhone 12 foi o sexto mais vendido, seguido pelo iPhone 14, com 1,5% das vendas. O iPhone SE (2022) ficou em nono lugar, enquanto o Galaxy A03 da Samsung completa a lista dos dez primeiros.