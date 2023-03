YouTube vai acabar com a publicidade sobreposta nos vídeos

O YouTube está a mudar e a adaptar-se às novas exigências do mercado. Vídeos curtos, Podcasts e Música, são talvez os três pilares que hoje sustentam a plataforma. Além das mudanças no conteúdo, também a publicidade tem que se adaptar e os anúncios sobrepostos vão acabar.

Foi através do fórum YouTube Help que foi partilhada a informação de alteração nos métodos de publicidade que os criadores podem escolher. Segundo o que é descrito, a 6 de abril de 2023, deixará de ser possível selecionar a opção de publicidade "Overlay ads" (anúncios de sobreposição) disponível atualmente.

O fim anunciado dos anúncios de sobreposição

O formato de anúncio "Anúncios de sobreposição" não aparecerá mais no YouTube para ajudar a melhorar a experiência do espectador e mudar o envolvimento para formatos de anúncio de melhor desempenho em computadores e dispositivos móveis.

Os anúncios de sobreposição são um formato de anúncio herdado que é veiculado apenas em computadores e atrapalha muito quem está a ver os vídeos. Assim, o YouTube diz que espera ver um impacto limitado para a maioria dos criadores à medida que o acesso à publicidade e retorno financeiro mudam para outros formatos de anúncio.

Para os criadores o impacto desta mudança não deverá ter qualquer impacto, contudo, que assiste aos vídeos vai ficar a ganhar. Se a publicidade apresentada antes e durante os vídeos até pode estar relacionada com conteúdos do interesse da pessoa, a verdade é que estas publicidades que surgem em sobreposição, muitas vezes lavam para páginas com conteúdo duvidoso. Além disso, atrapalham bastante a visualização.