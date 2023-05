A Build 2023 tem mostrado muitas novidades interessantes da Microsoft para muitas áreas, sempre baseadas na IA. O Windows 11 não podia ficar de fora e por isso o Windows Copilot foi revelado, sendo este o futuro assistente virtual da Microsoft, também ele com acesso à IA.

Um novo assistente virtual para o Windows 11

O foco da Microsoft parece agora a integração da IA, com o ChatGPT e outros produtos da OpenAI nos seus serviços. Estes têm sido revelados de forma gradual, mas sempre com um ponto fulcral. O Copilot parece ser o elemento que vai unir todos estes elementos no futuro.

Assim, e porque o Windows 11 é também ele uma peça chave nos planos da Microsoft, o Copilot também chega agora a este sistema. A Microsoft quer tornar esta ajuda baseada em IA num verdadeiro assistente virtual, com ferramentas e capacidades que se adaptam o sistema operativo.

Copilot usa a IA para ajudar os utilizadores

Assim, e do que Microsoft mostrou, o Copilot vai garantir uma interface comum com outros produtos. Será integrado diretamente no Windows 11 e estará disponível para abrir e usar na barra de tarefas em todas as apps e programas. Surgirá uma barra lateral, como temos já no Bing Chat que o Edge usa ou o próprio Office.

As suas funcionalidades não são apenas as de pesquisa de informação, mas vai mais longe ao controlar o próprio Windows 11. Bastará indicar o comando e este assistente irá realizar as tarefas pedidas pelo utilizador, sejam de configuração ou associadas a apps presentes.

Microsoft quer prepará-lo para residir no Windows

Algo ainda mais interessante será a possibilidade de enviar para o Copilot ficheiros do utilizador. Aqui estes podem ser resumidos, reescritos ou explicados ao utilizador. As possibilidades são muitas, mas não irá substituir a pesquisa do Windows 11.

A Microsoft vai começará a testar o Windows Copilot publicamente em junho, tornando-o acessível a todos mais tarde. Como é construído sobre as mesmas bases do Bing Chat, a Microsoft vai permitir que os programadores usem os plug-ins do Bing ou do ChatGPT da OpenAI neste assistente baseado em IA.