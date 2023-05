Mesmo com muitas medidas de segurança já disponíveis, os utilizadores do WhatsApp ainda descuram a sua proteção. Estas deveriam estar ativas e a ser usadas, mas nem sempre isso é possível ou feiro. Agora, o WhatsApp vai começar a lembrar os utilizadores até que estes garantam a sua segurança mais básica.

Durante muito tempo os utilizadores do WhatsApp exigiram que este serviço aumentasse a segurança que oferece. Eram medidas simples, mas que estavam em falta e que conseguem garantir um nível de proteção elevado, ao mesmo tempo que oferecem uma segurança maior.

Uma dessas propostas, mesmo que muito simples, é um verdadeiro bloqueio a que as mensagens trocadas sejam lidas por terceiros. Esta está já presente no WhatsApp e deve mesmo ser usada. Falamos da cifra de fim a fim dos backups, conseguida com a utilização de uma simples palavra-passe.

Uma vez que esta palavra-passe pode estar muito tempo sem ser usada, em breve vai existir um novo alerta para ajudar os utilizadores. Este pedirá que seja colocada a palavra-passe definida, para ser confirmado que está ainda ativa e é recordada pelo utilizador.

Aparentemente, os utilizadores não têm uma forma de ativar esta validação periódica. O próprio WhatsApp irá tratar deste processo e de forma aleatória irá pedir aos utilizadores que recordem e confirmem a sua palavra-passe, para que seja mantida fresca na memória.

Caso o utilizador não se recorde, poderá usar uma solução de recurso. Esta passa por definir uma nova palavra-passe a ser usada pelas cópias de segurança para cifrar os dados. De notar que ao ser escolhida esta opção, é perdido o acesso às cópias de segurança anteriores feitas pelo utilizador.

Do que se sabe, esta é uma novidade que foi lançada e disponibilizada para todos. Assim, e quem usa a cópia de segurança encriptada ponto a ponto, deverá em breve receber este alerta no WhatsApp para ter a possibilidade de confirmar a palavra-passe definida.