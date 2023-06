Como alterar para uma localização fictícia com o Find My Friends?

Cansado que os amigos, membros da família, supervisores ou colegas de trabalho o monitorizem com a aplicação Find My iPhone? Caso pretenda, pode garantir a sua privacidade e evitar fazê-lo de uma forma que possa prejudicar qualquer relação, apresentando uma localização fictícia ao invés de não fornecer nenhuma localização. Find My Friends vai ser a solução e aqui vamos guiar passo a passo na explicação de como garantir a privacidade e segurança ao modificar a sua localização na aplicação.

Parte 1: Como Funciona o Find My Friends?

A Apple combinou as aplicações Find My Friends e Find My iPhone numa única aplicação chamada "Find My", que pode ser usada para localizar praticamente tudo, mas existem métodos que nos permitem criar uma localização fictícia no Find My Friends.

Logo, o Find My Friends é uma aplicação para iOS que vem pré-instalada em todos os dispositivos Apple e é frequentemente usada para rastrear a posição GPS da nossa família e amigos. A aplicação Locate My tem várias abas na parte inferior que pode usar para navegar entre as diferentes funcionalidades.

Os contactos estão localizados à esquerda, os seus dispositivos, Air Tags e dispositivos Bluetooth com capacidade de localização estão no centro, e uma aba "Eu" que contém as suas preferências e informações está à direita. Poderá visualizar onde todos os seus dispositivos estão de uma vez só, percorrendo um mapa e ajustando o nível de ampliação.

É importante notar que só conseguirá descobrir a localização de pessoas que tenham sido verificadas como sendo suas amigas.

Portanto, para usar esta aplicação, primeiro tem que enviar convites de amizade às pessoas que conhece. Uma vez verificado como amigo, pode enviar-lhes atualizações sobre a sua posição atual em tempo real.

Parte 2: Os Melhores 3 Métodos para Falsificar a Localização no Find My Friends

Então, existe, vários fatores podem levar à necessidade de querer "falsificar" a localização na aplicação Find My Friends. Use os métodos abaixo mencionados sempre que se encontrares nessa situação.

Método 1: Falsificador de Localização - iMyFone IGO (Compatível com iOS 16)

Em resumo, a melhor forma é utilizar o iMyFone IGO, uma aplicação popular que altera a sua localização em vários sites como o Find My Friends.

Por outro lado, quando usa esta aplicação para alterar a sua localização física, todos os seus softwares de localização serão atualizados para refletir a sua nova posição.

Principais Funcionalidades do IGO:

Falsificar a localização GPS do iOS para qualquer lugar do mundo instantaneamente. Funcionar a 100% com aplicações baseadas em localização, como jogos de realidade aumentada, plataformas sociais, etc. Simular o movimento do GPS livremente ao jogar jogos. Suportar falsificação de GPS diretamente em dispositivos iOS.

Simplesmente siga o procedimento abaixo:

Passo 1: Para começar a usar o IGO no seu PC Windows ou Mac, comece por fazer o download e instalar o programa. Depois de instalado, abra o programa clicando no ícone de lançamento. Isso irá levá-lo para a interface principal do programa.

Passo 2: Encontre o IGO na caixa de ferramentas do software. Conecte o seu iPhone ao seu PC usando um cabo USB. Uma vez que o dispositivo esteja conectado, clique no botão Obter para iniciar o download e instalação do AnyTo Pro no seu telefone.

Passo 3: Para começar a usar o IGO no seu iPhone, basta abrir o aplicativo e selecionar o destino desejado. O utilizador pode fazer isso digitando o endereço no canto superior esquerdo do aplicativo ou ampliando/reduzindo o mapa para escolher uma localização próxima.

Passo 4: Clique em Mover para mudar imediatamente a localização do seu iPhone, tornando-o indetetável para qualquer pessoa na sua lista de contactos.

Com este aplicativo, não terá de se preocupar com os seus entes queridos monitorizando a sua localização. A Apple também não será capaz de identificar a sua localização desta forma. Estamos aqui para ajudar!

Método 2: VPN - Nord VPN

Uma das opções mais fáceis e confiáveis é usar um serviço de rede privada virtual (VPN).

O seu endereço IP será ocultado e terá a segurança adicional de espalhar essa ocultação por seis dispositivos diferentes. Ele também possui muitos recursos extras, como o sistema de Proteção contra Ameaças que bloqueia sites de rastrear a sua atividade na web.

Método 3: Dispositivo iOS com Jailbreak - FMFNotifier

É possível enganar o aplicativo Find My Friends fazendo-o pensar que está em outro lugar com a ajuda do FMFNotifier, um programa de terceiros para iPhones com Jailbreak.

Existem funções muito úteis no FMFNotifier. Por exemplo, se alguém "pingar" a sua localização, o utilizador receberá uma notificação. Dependendo da situação, isso dá a flexibilidade de usar uma localização falsa ou real. Escolha qualquer área e guarde os envios de localização frequentes como ícones personalizados.

Parte 3: Há Riscos em Falsificar a Localização no Find My Friends?

Falsificar a sua localização no Find My Friends é arriscado. Quando falsifica a sua localização, está a fornecer uma localização falsa aos seus amigos ou familiares. Isso pode arriscar a sua privacidade, pois eles podem assumir que você está nalgum lugar onde, na realidade, não está presente, levando a mal-entendidos, já que eles não conseguem localizá-lo com precisão.

Importante, às vezes, mudar a localização continuamente não é adequado, pois compromete a segurança do dispositivo. Quando a segurança do dispositivo é comprometida, ele fica vulnerável a riscos de segurança.

Parte 4: Como Desativar o Compartilhamento da Minha Localização no Aplicativo Find My iPhone?

Estas são as medidas que precisa de tomar para desativar o "Partilhar a Minha Localização" na aplicação Encontrar o Meu iPhone:

Abra o menu de definições do iPhone,

Procure a aplicação "Find My",

Desligue o "Partilhar a Minha Localização" selecionando o interruptor,

Se preferir, pode desativar o "Partilhar a Minha Localização" dentro da própria aplicação Localizar,

Abra a aplicação "Find My" no seu iPhone,

Vá até ao fundo do ecrã e selecione o separador "Eu",

Desligue o "Partilhar a Minha Localização" nas suas definições,

Ao desativar o "Partilhar a Minha Localização", pode evitar que o seu dispositivo exiba a sua posição atual para qualquer pessoa com acesso a ele.

Conclusão

Por vezes, a partilha de localização com amigos e família pode ser incómoda. Portanto, falsificar a localização é sempre uma alternativa melhor.

Pode usar sempre as sugestões acima para praticar e partilhar estas dicas com outros. Ou pode enviar-lhes este artigo, onde detalhamos três formas de falsificar a localização em aplicações de Find My Friends num iPhone ou iPad.

NOTA IMPORTANTE:

Consultamos o Product Manager da empresa iMyFone sobre o uso desta aplicação e recebemos a seguinte informação que decidimos publicar, citando:

"A modificação da localização de GPS é perfeitamente legal, desde que seja aprovada pelo proprietário do dispositivo com GPS. No entanto, é ilegal falsificar o dispositivo de outra pessoa e alterar a sua localização sem o consentimento do proprietário. Se você não estiver a planear um ataque de falsificação de GPS ou atividade ilegal, mas apenas alterando a sua localização, ninguém irá questionar.

Além disso, se você usar a falsificação de GPS para enganar aplicativos como o Pokémon GO, esteja ciente de que isso pode violar os termos e condições do aplicativo. Esteja preparado para perder funcionalidades e possivelmente até mesmo ser banido da sua conta por violar as regras do aplicativo ou do jogo."