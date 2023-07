A Tesla é, sem qualquer dúvida, um dos expoentes no que toca aos veículos elétricos. A marca é seguida por muitas outras, que tentam replicar o seu sucesso. Com a Cybertruck a chegar, houve agora quem criasse uma alternativa, com o mesmo poder. É um Hummer Humvee, mas que usa motores da Tesla, o que o torna ainda mais interessante e potente.

Mesmo com todas as críticas ambientais que possam ser feitas, o Hummer Humvee é um dos veículos mais potentes que podemos encontrar. Este jipe serve no exército dos EUA com sucesso e provas dadas, e será ainda certamente útil por muitos anos.

A sua versão de estrada, civil, é também uma máquina de grande poder, mas agora foi elevada a um novo nível. Uma empresa canadiana resolveu pegar nesta base e torná-la ainda mais potente e visceral. Transformou esta máquina de forma única, tornando-a elétrica.

Usando a mesma base que nos habituámos a ver, a North American Electric Vehicle criou o seu H1EV, tendo como base o Hummer Humvee. O seu preço está ao mesmo nível do que é oferecido, custando 100 mil dólares.

Infelizmente, e por ser uma transformação que é feita de forma manual e progressiva, o H1EV demora alguns meses a ser construído e a ser eletrificado. A empresa usa um chassi de um Hummer, que depois converte de forma gradual num novo Humvee elétrico.

No campo dos extras há algumas ofertas, podendo o cliente comprar por mais 6 mil dólares um interior de couro completo. Há ainda a possibilidade de comprar por 20 mil dólares mais módulos de bateria Tesla para tentar duplicar a autonomia para quase 500 quilómetros.

Esta é sem qualquer dúvida uma proposta muito interessante e que será um concorrente para a Cybertruck da Tesla. O seu preço é elevado, mas conseguirá oferecer aos seus donos uma experiência única de utilização e de condução.