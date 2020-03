Com tempo para ver Netflix? Estas são 10 séries que não pode perder

Em tempos de isolamento, a Netflix ganhou novos expectadores. Existem séries incríveis, com várias temporadas que o irão ajudar a passar o tempo de uma melhor forma.

Assim, se não sabe bem o que ver, deixamos algumas boas sugestões para começar a ver hoje.

Séries Netflix a não perder em tempos de isolamento

As telefonistas

Em primeiro lugar, As telefonistas é uma produção espanhola que conta com 5 temporadas. Na cidade de Madrid nos anos 20, quatro mulheres da Companhia Telefónica Nacional lideram a revolução enquanto lidam com o amor e a inveja, num meio profissional moderno.

Breaking Bad

Talvez umas das melhores séries disponíveis na plataforma. São 5 temporadas que relatam a luta de um professor contra um cancro do pulmão que, sem dinheiro, se vê obrigado a criar as melhores metanfetaminas e a entrar no mundo da droga, para garantir um seguro de saúde e o futuro da família. Mas o dinheiro vicia…

Além da série completa, há ainda o filme El Camino, que se foca essencialmente na personagem Jesse Pinkman, o braço direito de Walter, o professor.

Better Call Saul

Breaking Bad traz no seu elenco um advogado Saul Goodman. É este homem que recebe o papel principal em Better Call Saul, uma prequela de Breaking Bad. Mas antes de chegar a Saul, ele era apenas Jimmy…

Black Mirror

Esta antologia de ficção científica explora um distorcido futuro próximo onde as maiores inovações tecnológicas da humanidade colidem com os seus instintos mais sombrios.

É importante referir que não vai encontrar ligação entre os vários episódios e temporadas.

Peaky Blinders

Em 1919, um infame gangue de Birmingham é liderado pelo cruel Tommy Shelby, um patrão do crime determinado a conquistar o mundo a qualquer preço.

Esta série estreou em 2013 e conta com 5 temporadas, todas disponíveis na Netflix

Pandemic – Como sobreviver a uma pandemia

Em tempos de pandemia, se não estiver a sofrer demasiado com esta situação, Pandemic poderá ser uma excelente série para assistir. Trata-se então de uma série documental, acabada de estrear na Netflix. Assim, são acompanhados os heróis na linha da frente contra o vírus da gripe e os seus esforços para impedir a próxima pandemia global.

The Sinner

Um arrepiante homicídio abala uma pequena cidade. Na sua busca desesperada por respostas, um detetive atormentado desvenda uma teia de segredos.

Nesta série Netflix estão disponíveis então duas temporadas que se focam em crimes diferentes.

The rain

Esta série não é indicada a quem está farto de ouvir falar de vírus ou que se está a sentir psicologicamente afetado por toda esta situação. No entanto, é ideal para quem quer explorar ainda mais este tema.

Seis anos após um vírus ter dizimado a maior parte da população escandinava, dois irmãos juntam-se a um grupo de sobreviventes em busca de segurança e de respostas.

The End of the F***ing World

The End of the F***ing World tem disponíveis duas temporadas de episódios muito curtinhos, que assim pode ser vista perfeitamente em dois dias.

Trata-se de uma série de humor negro baseada numa banda desenhada, onde um adolescente psicopata e uma rebelde sedenta por aventuras embarcam numa viagem que tem tudo para correr mal.

Happy!

Por fim, a sugestão vai para Happy!, uma série onde um ex-polícia alcoólico, agora assassino contratado, pensa estar louco, quando um unicórnio animado que só ele vê o instiga a salvar uma menina raptada pelo Pai Natal.

Que outras séries sugere para assistir nesta quarentena?