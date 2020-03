Lançada petição para acabar com processadores Exynos na gama alta da Samsung

Há alguns anos que a Samsung inclui nos seus equipamentos de gama alta uma variação com os seus processadores Exynos para alguns mercados.

No entanto, os seus problemas de desempenho e eficiência estão a suscitar várias críticas que resultam agora numa petição para acabar com estes processadores nos equipamentos de gama alta.

Há alguns anos que a Samsung começou a produzir os seus próprios processadores. Os Exynos equipam alguns modelos da marca coreana, assim como algumas variações dos equipamentos de gama alta para certos mercados.

Se na altura em que a Snapdragon teve problemas com o seu modelo 810 estes processadores conseguiram superar a concorrência, a verdade é que isso não se tem verificado nos últimos anos. Os processadores Exynos têm sido cada vez mais criticados, especialmente pela falta de desempenho e eficiência.

Para demonstrar este problema, várias comparações estão a ser feitas entre os processadores da Samsung e os da Qualcomm. Chong Liu testou o desempenho em jogo de um Samsung S20+ com processador Exynos 990 contra um Samsung S10+ com processador Snapdragon 855. Em alguns dos testes, o modelo do ano passado chegou a conseguir mais 30 fps que o modelo mais recente.

Já o youtuber MrWhoseTheBoss comparou duas versões do Samsung S20 Ultra, uma com o processador da marca coreana e outro com o SoC da marca americana. Nesta comparação, também encontrou diferenças significativas. A versão Exynos chegou a registar mais 20ºC de temperatura e um desempenho de menos 20% em testes de benchmark.

Lançada petição para acabar com os modelos de gama alta da Samsung com processador Exynos

Alegando que os processadores Exynos são mais lentos, têm pior autonomia, piores sensores de câmara e processamento, foi criado uma petição para que estes não voltem a ser utilizados na gama alta da Samsung.

A petição, que já foi assinada por mais de 15 mil pessoas, alerta também para a menor qualidade dos sensores fotográficos da Samsung face aos da Sony, algo que também difere de mercado para mercado.

Depois de anos e anos de reclamações sobre o desempenho dos processadores Exynos, os fãs pretendem demonstrar o seu desagrado à marca coreana. Ciente deste problema, a Samsung já anunciou que estaria a trabalhar com a AMD para desenvolver a GPU, permitindo aumentar assim o seu desempenho.