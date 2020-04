Séries Netflix a não perder – sugestão dos leitores

Em tempos de isolamento, a Netflix ganhou novos espetadores. Existem séries incríveis, com várias temporadas que o irão ajudar a passar o tempo de uma melhor forma.

Assim, se não sabe bem o que assistir agora que já viu os 8 novos episódios de La Casa de Papel, damos-lhe a conhecer algumas boas sugestões de séries Netflix deixadas pelos nossos leitores, para começar a ver hoje.

Sons of Anarchy

Sons of Anarchy é uma série de 7 temporadas que está disponível de forma completa na Netflix. No IMDb conta com uma excelente pontuação de 8,6/10.

Depois de controlar a sua cidade-natal, o clube motard de comerciantes de armas Sons of Anarchy enfrenta motociclistas rivais, grupos racistas e as autoridades.

Vikings

Este drama realista narra as proezas de Ragnar Lothbrok, o herói viking, na expansão do domínio nórdico ao desafiar um líder inapto e sem visão.

É importante referir que Vikings tem seis temporadas, mas a Netflix apenas disponibiliza as 3 primeiras.

Ozark

Um consultor financeiro arrasta a família de Chicago até aos Ozarks, no Missouri, onde terá de lavar 500 milhões de dólares em cinco anos para aplacar um barão da droga.

Esta é uma série Netflix com três temporadas disponíveis, além disso, tem uma boa pontuação no IMDb de 8,3/10.

Fariña

Na Galiza dos anos 80, um jovem pescador torna-se um próspero traficante de cocaína, oferecendo um ponto de entrada na Europa aos cartéis sul-americanos. Fariña (The Legend of Cocaine Island) tem apenas uma temporada lançada em 2018 e conta com 8 pontos no IMDb.

Anne with an “E”

Esta foi a sugestão de um dos nossos leitores, mas poderia ser uma sugestão minha, já que foi uma das séries que mais gostei de assistir nos últimos tempos, também ela com uma boa pontuação de 8,6/10.

Anne with an “E” (Ana com A) retrata a história de uma órfã destemida e determinada que encontra um lar improvável junto de uma mulher e do seu gentil irmão, ambos solteiros. Mas o desenvolvimento vai muito além da adoção. Aceitação, será a palavra de ordem desta série Netflix.

The Witcher

Geralt de Rivia, um caçador de monstros mutante, viaja ao encontro do seu destino num mundo caótico onde os humanos são mais perversos que os próprios monstros.

You

You (Tu) encontra-se disponível na plataforma com duas temporadas e, aliás, 2021 já promete uma terceira.

O protagonista desta história é então um homem perigosamente charmoso, intensamente obsessivo e vai ultrapassar todos os limites para entrar nas vidas daqueles que o fascinam.

Coisa Mais Linda

Coisa Mais Linda é uma série romântica brasileira e que também poderia facilmente ser uma sugestão minha.

Em resumo, uma dona de casa dos anos 50 vai ao Rio de Janeiro ver o marido, apenas para descobrir que este a abandonou. Mas, apesar de tudo, decide ficar na cidade e abrir um clube de bossa nova, mostrando o poder das mulheres.

Eu, Tu e Ela

Para apimentar a sua vida sexual, o “yuppie” Jack e a sua mulher Emma contratam uma acompanhante. Mas tudo muda quando começam a surgir sentimentos românticos.

Locke & Key

Por fim, esta sugestão é de uma série bastante recente, lançada já este ano. Após a morte do pai, três irmãos mudam-se com a mãe para a mansão ancestral do homem, onde descobrem chaves mágicas que desbloqueiam poderes… e segredos.

E quais são as suas sugestões de séries?

