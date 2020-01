Do trabalho ao lazer, 4 gadgets que deve ter

O mundo da tecnologia está hoje presente nos vários momentos da nossa vida. Do trabalho ao lazer, existem gadgets que se adaptam às necessidades de cada pessoa.

Perante este pressuposto, selecionámos quatro produtos que se adaptam a estas realidades.

Drone Eachine E58

A utilização de drones, apesar do esforço, ainda carece de regulamentação. No entanto, qualquer um de nós, com a devida licença, pode pilotar um destes objetos e aproveitar para captar imagens incríveis.

Principalmente para quem nunca teve uma experiência de utilização, poderá ser uma boa opção adquirir um equipamento mais barato, para treinar a perícia de voo. O drone Eachine E58 poderá então ser uma opção a considerar.

Além de ser bastante barato, inclui uma câmara de 2 MP que grava a 720p, inclui ligação Wi-Fi para funções de mapa, tem sensor de pressão atmosférica, giroscópio de seis eixos e ainda oferece duas baterias.

Por fim, o seu controlo é feito por um comando onde pode ser acoplado o smartphone para visualização da imagem captada pela câmara ou para ter acesso a mais recursos de controlo.

O drone Eachine E58 está disponível por cerca de 35€. O envio é rápido e sem encargos adicionais, a partir dos armazéns FR e UK.

Eachine E58

Aspirador vertical BlitzWolf BW-AR182

No segmento do trabalho doméstico, os aspiradores verticais têm vindo a fazer parte das escolhas de muitos consumidores. São fáceis de usar, mais compactos para arrumar e ainda podem ser adaptados a diferentes necessidades de limpeza.

O BlitzWolf BW-AR182 surge como uma opção a bateria, ou seja, livre de fios, e tem um poder de sucção de 9000 Pa.

Este aspirador inclui um depósito de lixo onde pode ser ligado um tubo comprido, para a aspiração comum do chão, ou uma escova para aspirar móveis, sofás e, por exemplo, os estofos do carro.

O BlitzWolf BW-AR182 está disponível por cerca de 69€, utilizando o código de desconto BGPPLBWAR182. Está disponível no armazém UK.

BlitzWolf BW-AR182

Computador portátil BMAX X14

Tanto para trabalho como para lazer, um computador apresenta-se como um objeto essencial em qualquer casa. Apesar dos smartphones já serem verdadeiras máquinas de produtividade, o que é certo é que existem tarefas que só nos PCs se conseguem fazer com qualidade e eficácia.

O BMAX X14 é um computador portátil com ecrã FullHD de 14,1″, com processador Intel Celeron N4100 de 8ª Geração e 8 GB de RAM. Inclui ainda um disco SDD de 256 GB, Wi-Fi ac Dual Band e ainda porta USB Tipo-C, além de outras interfaces de ligação.

O computador portátil BMAX X14 está disponível por cerca de 297€ utilizando o código de desconto BGPPLBMAXX14. O envio é gratuito e sem taxas, a partir do armazém ES.

BMAX X14

Trotinete elétrica MEGAWHEELS S5

Por fim, a sugestão vai para uma trotinete elétrica a pensar na revolução da mobilidade urbana que está a acontecer. Substituir o carro ou os transportes públicos por uma trotinete elétrica é cada vez mais uma prática para quem se desloca para o trabalho, escola ou simplesmente passeia. Nesse sentido, há que conhecer as opções disponíveis e escolher a mais adequada.

Além das populares trotinetes da Xiaomi ou Kugoo, das quais já aqui falámos, várias vezes existem outras marcas igualmente válidas.

A MEGAWHEELS S5 apresenta-se com um design comum para este tipo de produto, consegue atingir uma velocidade máxima de 23km/h e suporta peso até 120kg. A marca refere que tem uma autonomia para mais ou menos 20km.

A trotinete elétrica MEGAWHEELS S5 está então disponível por cerca de 270€, com o código de desconto BGPPLMGWS. O envio é gratuito e live, a partir de UK.

MEGAWHEELS S5

Poderá encontrar muitos mais produtos a grandes preços, em todos os armazéns europeus.