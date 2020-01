Apple poderá lançar em março o “low cost iPhone 9”

A Apple, desde o iPhone SE, que não coloca no mercado um equipamento “low cost”. Nesse sentido, todo os anos se fala no lançamento deste smartphone. Apelidado iPhone SE 2 ou de iPhone 9, este poderá finalmente estar a entrar em produção, para eventualmente ser lançado já no próximo mês de março.

As últimas informações veiculadas pelo analista do mercado Apple, Ming-Chi Kuo, referem que este dispositivo poderá ser lançado já em março. A Bloomberg veio reforçar a ideia referindo que poderá estar a entrar em produção.

Segundo as informações, estará já a dar entrada em produção este novo smartphone. Assim, por trás deste equipamento estão três empresas parceiras da Apple: Foxconn, Pegatron e Winstron.

Apesar de se falar num smartphone “mais barato” ele não deixará de trazer tecnologia madura. Assim, como foram saindo nos rumores, poderemos receber um iPhone 9 com Touch ID no botão Home, ecrã LCD de 4,7 polegadas, processador A13 Bionics, câmara traseira e outras tecnologias que já vimos nos mais recentes dispositivos Apple, mas com aspeto iPhone 8.

Preço que também será um trunfo

Apesar de ser um low cost, não tenhamos esperanças de o ver na linha dos “telemóveis baratos”. Será um dispositivo mais barato sim, mas dentro da oferta Apple.

Em Portugal o dispositivo mais barato, o modelo 8 de 64GB, custa 549 euros. Portanto, se enquadrarmos a oferta nesta linha de preços, seguramente que não estará abaixo dos 400 euros.

Além desta informação, o analista aponta como principal público deste novo modelo os atuais proprietários do iPhones 6. Na verdade, segundo os números, existem cerca de 100 milhões de utilizadores. Isto porque este equipamento, com o sistema mais recente suportado, não tem levado a que seja uma necessidade trocar.

Contudo, os argumentos, além do preço, poderão ser o iOS 13, câmaras melhores e algumas ofertas de serviços, como Apple Arcade e Apple TV+ (principalmente no mercado americano).

Por cá, o smartphone da Apple SE foi muito bem acolhido no mercado empresarial. É leve, fácil de acomodar e, como é sabido, suporta ainda o último iOS.