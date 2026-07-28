Força Aérea: drone OGASSA 42N/VN de 375 mil euros cai durante missão

Um drone de vigilância avaliado em cerca de 375 mil euros despenhou-se este domingo enquanto participava numa missão de monitorização de incêndios rurais.

Segundo as informações conhecidas, o aparelho caiu num olival durante a operação de vigilância, não havendo registo de feridos nem de danos significativos para além da perda do equipamento. O drone integrava o dispositivo de apoio à deteção e monitorização de fogos florestais.

Queda do drone terá sido causada por uma avaria

As primeiras indicações apontam para uma falha técnica como origem do acidente do OGASSA 42N/VN . As autoridades competentes deverão agora investigar as circunstâncias da ocorrência para determinar o que levou à perda de controlo do equipamento.

Os drones desempenham um papel cada vez mais importante no combate aos incêndios rurais, permitindo vigiar grandes áreas, identificar rapidamente novos focos de fogo e apoiar a coordenação dos meios terrestres e aéreos.

Apesar da elevada fiabilidade destes sistemas, incidentes deste tipo demonstram que também estão sujeitos a avarias, sobretudo quando operam durante longos períodos e em condições exigentes, como temperaturas elevadas e forte turbulência causada pelos incêndios.

A investigação deverá agora esclarecer as causas da queda e avaliar se será necessário introduzir medidas adicionais para evitar situações semelhantes no futuro.

Estas aeronaves são operadas pela Esquadra 991 e resultam de um investimento global de 4,5 milhões de euros, efetuado no âmbito de um contrato adjudicado em 2020. O valor corresponde a uma média de cerca de 375 mil euros por sistema (drone), incluindo não apenas a aeronave, mas também as estações de controlo, componentes de suporte e todo o pacote logístico associado.