ANACOM: Vodafone é a operadora com melhor rede 4G na grande Lisboa

A ANACOM realizou um estudo de avaliação do desempenho de serviços móveis de voz e dados e da cobertura GSM (2G), UMTS (3G) e LTE (4G) disponibilizados pela MEO, NOS e Vodafone na Área Metropolitana de Lisboa, a qual abarca 18 municípios.

De acordo com os resultados, a Vodafone foi, no geral, a que apresentou melhor desempenho.

Com o objetivo de dotar o mercado de informação isenta sobre o desempenho destes serviços a ANACOM realizou um estudo com base nas:

(i) chamadas e conversações, para avaliação do serviço de voz;

(ii) transferências de ficheiros, de páginas web e de vídeos, para avaliação dos serviços de dados;

(iii) medições de níveis de sinal das redes rádio, para avaliação da cobertura; resultando em 13 indicadores de qualidade utilizados para aferir o desempenho dos serviços e a cobertura rádio

Vodafone com melhor desempenho em LTE (4G)

O estudo relativo à Área Metropolitana de Lisboa revela que a cobertura rádio dos operadores analisados apresentou bom desempenho global. O serviço de voz apresentou bom desempenho global, não se observando diferenças entre operadores no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de chamadas. Em GSM (2G) registaram-se os níveis de desempenho mais elevados, com diferenças pouco expressivas entre operadores; enquanto nas tecnologias UMTS (3G) e LTE (4G) se observaram desempenhos inferiores e as diferenças entre operadores foram mais significativas, destacando-se o melhor desempenho da Vodafone.

Nos serviços de dados, registou-se também um bom desempenho global, não se observando diferenças entre operadores no que toca às capacidades de estabelecimento e de retenção de sessões de dados, em todos os serviços analisados. Em transferência de ficheiros, registaram-se bons ritmos médios de transferência de dados, no download e no upload, com algumas diferenças de desempenho entre os operadores. Observou-se ainda uma variabilidade muito elevada deste indicador, com ritmos máximos em torno de 153 Mbps e 62 Mbps e mínimos de 0,2 Mbps e 0,7 Mbps, respetivamente em download e upload.

O serviço de navegação na Internet registou razoáveis durações médias de transferência de páginas web, de referência e pública, sendo pouco expressivas as diferenças entre operadores. Por seu lado, o serviço YouTube video streaming registou bom desempenho global sem diferenças expressivas entre operadores.

O trabalho de campo relativo a este terceiro estudo decorreu entre os dias 25 de maio e 6 e junho de 2020, tendo sido realizadas 972 chamadas de voz, 6550 sessões de dados e 589 937 medições de sinal rádio, correspondendo a aproximadamente 324 chamadas de voz, 364 sessões de dados e 65 549 medições de sinal rádio, por indicador e operador.

Foram percorridos 285 quilómetros em testes.