A loja de apps da Microsoft é hoje o local eleito para os utilizadores obterem as suas aplicações no Windows 10. Esta garante uma visibilidade única aos programadores e uma segurança grande aos utilizadores.

Para gerir as apps e mantê-las atualizadas, a Microsoft criou um mecanismo para gerir as necessárias novas versões. Este funciona de forma automática e sem qualquer controlo do utilizador. Como nem todos pretendem esta ação, há uma forma de desligar estas atualizações.

Com as novas versões do Windows, a Microsoft criou uma loja de apps para os utilizadores terem um local para as obter. Este garante uma maior segurança e, principalmente, uma forma de ter acesso às mais recentes propostas de software.

A gestão destas apps é automática e liberta os utilizadores de todos os processos de atualização. Estas decorrem em segundo plano e não precisam de qualquer intervenção, sendo automáticas e periódicas, sempre que existem novas versões disponíveis.

Para controlar se estas atualizações acontecem ou não de forma automática, os utilizadores podem controlar este parâmetro. Basta abrir a app da loja de apps da Microsoft e depois abrir o menu que está do lado direito da app do Windows 10.

Aqui, devem escolher a opção Definições para aceder às opções que estão disponíveis para controlar a loja da Microsoft. Das muitas opções presentes, devem alterar a que está no topo. Esta tem o nome Atualizações de aplicações e deverá ser desligada.

Assim, estas apps deixam de ser controladas pela loja de forma automática. Isso vai obrigar os utilizadores a terem de fazer as atualizações manualmente. Estas estão novamente neste menu, na opção Transferências e atualizações.

Esta é uma forma simples de dar novamente o controlo do Windows 10 aos utilizadores. Assim, é este que decide que apps são atualizadas e quando isto acontece.