Konami aposta na construção de PC gaming

A Konami é uma empresa bastante importante no mercado global e que, apesar de ser mais conhecida pelo jogo Pro Evolution Soccer, é bastante mais abrangente.

E, a comprovar isso, vieram recentemente algumas notícias a público que revelam que companhia nipónica se encontra a produzir PCs gaming.

A Konami, responsável pelo desenvolvimento da série Pro Evolution Soccer, tem vindo, ao longo dos anos, a expandir a sua área de atividade.

Dessa forma, não são apenas os videojogos (Pro Evolution Soccer ou Metal Gear Solid, por exemplo) que alimentam a máquina japonesa e já há algum tempo que tem vindo a apostar noutras áreas de investimento. Recentemente vieram a público, notícias que revelam uma aposta mais forte da companhia numa área, pouco expectável, mas que não deixa de fazer sentido.

Ao longo dos últimos tempos, temos vindo a acompanhar a evolução da estratégia da Konami que, gradualmente tem aumentado a sua posição no segmento dos eSports.

Segundo noticias recentes, a Konami encontra-se a meio de uma investida mais forte no mundo dos eSports, com o desenvolvimento e comercialização de uma gama de PCs para eSports.

Segundo o que se sabe, e pelo que se pode ver no site da companhia responsável por está área, a Konami encontra-se a produzir (e já a aceitar encomendas) para três tipologias de PCs gaming:

modelos entry-level ($1,760) – Arespear C300, com processador i5-9400F, a GTX 1650, 8GB of RAM e 512GB SSD

($3,200) – Arespear C700+, com watercooled i7-9700 CPU, RTX 2070 Super graphics, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 PCIe SSD e 1TB

modelos intermediate ($3,017) – Arespear C700, water-cooled Intel i7-9700 com uma Nvidia RTX 2070 Super e 16GB of RAM, e 1TB

Os PCs encontram-se a ser desenvolvidos pela Konami Amusement, que faz parte do grupo Konami, e que tem sido responsável, até à data, pela produção máquinas arcade da companhia.

Com os 3 modelos apresentados, a companhia tenta abranger um vasto espectro de jogadores (e respetivas carteiras) que se queiram lançar mais a sério no mundo competitivo dos videojogos.

No entanto, tudo isto não se trata de uma completa surpresa para quem esteja mais atento à evolução da companhia japonesa. Isto, pois, no início deste ano, a Konami criou e registou uma marca de computadores com o nome de Arespear. Pois bem! Esta noticia agora representa o culminar da criação da Arespear, pois os PCs gaming que estão a ser comercializados atualmente, têm precisamente essa marca.

Como curiosidade o facto das 3 primeiras letras (“Are”) do nome da marca Arespear representarem “Advanced Revolution of Esports”.

Além dos computadores gaming, a marca Arespear também comercializa headphones e teclados que podem ser vistos no site da Konami Amusement.

Convém ainda recordar que os eSports têm vindo a gradualmente crescer como um dos pilares da companhia japonesa. Basta, por exemplo, recuar um pouco atrás no tempo e assinalar o rebranding de Pro Evolution Soccer que passou a denominar-se de eFootball PES.

Estes são, claramente, alguns sinais dos tempos que se vivem no sector gaming global. Cada vez mais as companhias têm a necessidade de se adaptar ao que acontece no seu redor, e às tendências instituídas de uma forma multidisciplinar e diversificada.