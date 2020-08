TikTok – A confusão não acaba. Empresa acusa Facebook de plágio

A app TikTok é uma das mais populares do mundo e tem estado envolta em polémicas e interesses.

Agora, para somar às acusações de partilha de dados dos utilizadores, à compra eminente da app por parte da Microsoft, ao bloqueio já feito na Índia e muitas outras polémicas, eis que a ByteDance, empresa detentora do TikTok, acusa o Facebook de plágio.

TikTok vs. Facebook

A ByteDance, empresa proprietária do TikTok, está a acusar o Facebook de plágio e difamação. A empresa com sede em Pequim fez os comentários num comunicado divulgado há poucas horas num agregador de notícias próprio.

Segundo a Reuters, no comunicado pode ler-se:

A ByteDance sempre teve como objetivo tornar-se uma empresa global. Durante esse processo, enfrentámos todo o tipo de dificuldades complexas e inimagináveis, incluindo o ambiente político internacional tenso, colisão e conflito de diferentes culturas, plágio e difamação do concorrente Facebook.

É importante relembrar que, no decorrer do ano passado, a plataforma TikTok foi acusada diretamente por Zuckerberg de censurar protestos políticos. Uma acusação negada pelo TikTok.

Além disso, o Facebook criou o Reels, integrado no Instagram, um concorrente declarado do TikTok. O Reels esteve a ser testado no Brasil durante algum tempo e começa a agora a chegar aos utilizadores da plataforma. Sabe-se que o alcance das publicações dos utilizadores que partilham vídeos do TikTok cai drasticamente, caso já tenham o Reels disponível. Além disso, a empresa do Facebook apostou milhares de dólares na promoção do Reels por parte dos mais populares influenciadores digitais.

Apesar das acusações feitas pela empresa dona do TikTok, a verdade é que não está a decorrer nenhum processo contra o Facebook.

Amor e ódio com os Estados Unidos

No comunicado não são, no entanto, mencionadas as tensões vividas atualmente com os Estados Unidos, que se prepararam, através da Microsoft, para adquirir parte dos direitos da app. Com este negócio a decorrer, já assumido pelas duas partes, a Microsoft passará a controlar a app nos EUA, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Além disso, terá poder para atrair outros investidores americanos como acionistas minoritários.

Há ainda que enfrentar a prepotência de Donald Trump e do seu Governo que já assumiram que queriam banir a app do país.