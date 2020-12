Está confirmado! Password de Trump no Twitter era mesmo “maga2020”

Confirmado! A password de Trump no Twitter era mesmo “maga2020”. A revelação foi feita pela Justiça holandesa, que referiu que o Presidente usava como senha a abreviatura do slogan da campanha eleitoral “Make America Great Again”.

Os procuradores holandeses revelaram recentemente que não vão apresentar queixa contra o pirata informático que conseguiu aceder à conta pessoa da rede social Twitter de Donald Trump.

Segundo as informações, os procuradores consideram que o hacker teve um comportamento ético correto, alertando as autoridades norte-americanas sobre a situação.

De relembrar que o ‘hacker’ Victor Gevers tornou público, no final de outubro, que tinha conseguido, pela segunda vez, aceder à conta de Trump no Twitter após apenas sete tentativas com diferentes versões de senha, até encontrar a correta, que era “maga2020” (abreviatura em minúsculas do seu ‘slogan’ de campanha, “Make America Great Again”).

Sabe-se também que Trump, procedeu à desativação do sistema de verificação dupla, pelo que, ao tentar aceder à conta, Gevers não precisou de enviar uma mensagem para a conta de telemóvel ou de correio eletrónico do Presidente para obter autorização de entrada.

Embora a empresa que gere a rede social Twitter e a Casa Branca sempre tenham negado que este episódio tenha acontecido, o Ministério Público holandês confirmou quarta-feira que Gevers teve mesmo acesso à conta de Trump, mas não se aproveitou da situação para a usar em nome de Trump, ler as suas mensagens privadas, mudar a senha ou a foto perfil, opções possíveis ao aceder a estes dados pessoais, refere a Lusa.

Trump mudou a sua senha e ativou a verificação dupla

A pirataria informática é punível na Holanda. No entanto, o Ministério Público concluiu que Gevers cumpriu os critérios para não ser acusado, revelando ser um ‘hacker’ com ética, dedicado à “divulgação responsável” e que contactou com as autoridades sob a sua responsabilidade. Gevers alertou a situação e deu conselhos sobre como resolver a “vulnerabilidade” da conta de Trump.

Esta não é também a primeira vez que Gevers, de 44 anos, consegue aceder à conta do Presidente dos Estados Unidos. Em outubro de 2016, ele e vários amigos encontraram a senha de Trump numa base de dados divulgada por piratas informáticos.

Nessa altura, Trump tinha definida a password “youarefired” (está despedido, “you are fired” em inglês), numa referência a uma frase que ele usava num seu antigo programa televisivo em formato ‘reality show’.

Leia também…