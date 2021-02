Renault 4 será um SUV elétrico que a marca poderá apresentar ainda este ano

A icónica marca francesa comemora este ano o 60.º aniversário do Renault 4L. Então, a empresa preparou uma série de eventos que poderão culminar na apresentação do Renault 4 elétrico. Segundo informações, este carro será um SUV elétrico que possivelmente iremos ver no mercado nos próximos anos.

As propostas que temos visto por parte da Renault para o segmento dos elétricos têm recebido bastante interesse. Por exemplo, o Renault 5, como aqui foi mostrado, também “vai voltar”.

A empresa fabricante francesa está a trazer de volta carros icónicos que outrora foram produtos de sucesso. Esta sua estratégia de produto Renaulution, parece estar a recolher muito interesse. Grande parte da culpa está no retorno do Renault 5 na forma de um carro elétrico, que deve ser seguido por um segundo carro elétrico que terá a designação de um modelo do passado, o Renault 4.

As imagens que estão a ser difundidas ainda não são imagens oficiais do modelo. São renders digitais do artista David Obendorfer, criados há dez anos e que ressurgiram dos arquivos graças à ressurreição que ele dará à empresa. As linhas desenhadas pelo criativo há dez anos pareciam prever o futuro no clássico 4L.

60 anos do Renault 4L

Por ocasião do 60.º aniversário do início da comercialização do Renault 4, a empresa francesa vai realizar vários eventos online, culminando com uma celebração final entre julho e novembro. Pela altura, a marca referiu que haverá um “encontro elétrico” com o Renault Zity, o modelo da empresa destinado às frotas de mobilidade partilhada. Além disso, deverão anunciar que o Renault 4 tem uma última surpresa reservada ao público.

Portanto, espera-se que possa aparecer de facto a nova e elétrica 4L. Se assim for, a reinterpretação do Renault 4 moderno irá estabelecer-se com base na plataforma CMF-B. Esta é uma parceria da marca francesa com a Nissan e com a Mitsubishi.

Renault traz a alma do passado com motores elétricos

Recorrendo à mesma tática usada no conceito Renault 5 recentemente apresentado, espera-se que o Renault 4 elétrico tome a imagem do seu predecessor e acabe por ser um carro elétrico de produção com linhas semelhantes às delineadas por David Obendorfer. Será um SUV pertencente ao segmento “B-SUV”, e portanto encontrará em carros como o Peugeot e-2008 e o Mokka-e os seus maiores rivais.

Conforme já foi referido, se o Renault 5 estiver destinado a ver a luz comercial entre 2023 e 2024, espera-se que o Renault 4 venha a aparecer como um modelo comercial um pouco mais tarde.

