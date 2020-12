A forma como nos deslocamos está a mudar devido a vários motivos. A preocupação com o meio ambiente é um deles. A utilização de transportes públicos seria o ideal, nas suas várias formas, mas, infelizmente a rede de transportes não é suficiente para as necessidades da população. As bicicletas e trotinetes elétricas são uma solução cada vez mais procurada, principalmente para quem se desloca dentro da cidade.

Assim, trazemos algumas sugestões de veículos elétricos com bicicletas Fiido e trotinetes de grande potência Laotie.

Bicicletas elétricas dobráveis FIIDO

Bicicleta FIIDO M1 Pro

A FIIDO é uma marca de bicicletas elétricas que disponibiliza soluções para as mais variadas exigências e mesmo preços.

A bicicleta FIIDO M1 Pro pode atingir uma velocidade máxima de 40 km/h com uma autonomia combinada com pedal de até 130 km. Oferece 7 mudanças de transmissão e, considerando a robustez, com rodas de 20″, e o motor de 500 W.

A bicicleta pesa ainda 20 kg e pode ser dobrada e arrumada facilmente na bagageira do carro ou à entrada de casa.

A “fat bike” FIIDO M1 Pro está disponível por 907€, utilizando o código de desconto BGM1PROEU. O envio é rápido e gratuito, feito a partir do Reino Unido, não estando sujeito a taxas adicionais.

FIIDO M1 Pro

FIIDO D4s

O modelo D4s é uma opção mais acessível que a anterior e, consequentemente, com especificações diferentes, talvez mais adequada para ambiente citadino.

Atinge uma velocidade máxima de 25km/h com bateria e pode chegar até aos 80 km de autonomia combinada. Tem três níveis de mudanças e pesa 18,5 kg.

A bicicleta dobrável FIIDO D4s está disponível por cerca de 545€, utilizando o código de desconto BGD4S127.

FIIDO D4s

FIIDO D11

Tal como a FIIDO D4s, também a D11 tem um motor de 25W e atinge uma velocidade máxima de 25km/hora. Só nesta modalidade, a autonomia pode ir até aos 50 km. Quando combinado com pedais pode ir até aos 100 km.

Tem travões de disco mecânicos na traseira, a construção é em liga de alumínio e o seu peso é de 17,5 kg.

A FIIDO D11 está disponível por um preço promocional de 826€, também com envio rápido e gratuito.

FIIDO D11

Trotinetes LAOTIE

LAOTIE L6

Já do lado das trotinetes, destacamos hoje a marca LAOTIE e o primeiro modelo é o L6. Esta trotinete elétrica pode atingir uma velocidade máxima de 45 km/h contando com um motor de 500W e um sistema duplo de travagem e amortecedores frontais.

Tem três níveis de mudanças e pode subir inclinação a 30º. A bateria, por outro lado, tem autonomia para até 100 km. Além de um pequeno ecrã a cores com porta USB, ainda tem suporte para colocar o smartphone que pode mesmo ir a carregar.

A trotinete LAOTIE L6 está disponível por cerca de 570€, utilizando do código de desconto BGLTL6127. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas de alfândega.

LAOTIE L6

LAOTIE ES18P

A LAOTIE ES18P é uma opção bastante poderosa: pode atingir os 85 km/h e subir inclinações de 50º, segundo indicação da marca. Ao contrário das outras opções tem dois motores de 2800W. Em termos de autonomia pode fazer 110 km e pode mesmo suportar até 200 kg de peso.

A sua robustez obriga a que seja mais pesada. Esta trotineta/mota, já que conta também com um selim, pesa 54 kg.

A trotinete/mota de grande potência LAOTIE ES18P está disponível por 930€, utilizando o código de desconto BGLT18P127.

LAOTIE ES18P

LAOTIE H6 Pro

Por fim, a sugestão vai para a LAOTIE ES18P com motor de 500W e autonomia para no máximo 70 km. A velocidade máxima que atinge é 40 km/h. O controlo via app dá escolher a velocidade, ligar a trotinete e até dá para escolher a cor do LED… Além de muitas outras opções.

É à prova de água e poeiras e pode suportar até 120 kg.

A trotinete LAOTIE H6 Pro está disponível por 462€, com o código de desconto BGLTH6PRO127. Novamente, o envio é gratuito e não está sujeito a taxas de alfândega.

LAOTIE H6 Pro