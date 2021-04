Apple Maps alerta sobre medidas COVID-19 nos aeroportos de todo o mundo

A pandemia mudou definitivamente a nossa vida e, naturalmente, de tudo o que nos rodeia. Os dispositivos que usamos, os seus sistemas, o software e serviços viram-se obrigados a adaptar a oferta de informação à realidade. Se antes os índices de poluição eram uma indicação pertinente, hoje a COVID-19 monopolizou tudo. Nesse sentido, a Apple inclui agora no serviço Maps um novo recurso.

Se abrirmos um mapa e procurarmos a localização de um aeroporto, iremos receber o aviso das medidas para evitar a disseminação do COVID-19. Existem já mais de 300 aeroportos em todo o mundo com a informação atualizada.

Aeroportos dão informação nos mapas de medidas COVID-19

A partir de agora, quem viaja com iPhone, iPad ou Mac pode ter acesso informações sobre requisitos de saúde. Isso inclui o uso de máscaras, teste de antigénio ou PCR e diretrizes de quarentena. O objetivo é tentar facilitar e simplificar o processo de viagem à medida que mais países abrem as suas fronteiras enquanto as fases de vacinação continuam.

Os dados usados ​​pelo Apple Maps são fornecidos pelo Airports Council International. Para ter acesso às informações, o utilizador deve pesquisar um aeroporto na aplicação e os requisitos e recomendações aparecerão na janela.

Há algumas semanas, a Apple adicionou aos seus mapas os lugares onde as pessoas podem ir para se vacinar nos Estados Unidos. Apesar estar limitado ao país, o recurso pode ser usado numa pesquisa ​​por texto, através da Siri ou com base na localização atual.

Além disso, desde o ano passado, os mapas também oferecem informações atualizadas sobre os aumentos ou diminuições na mobilidade geral das pessoas após as medidas de confinamento, segmentadas por regiões e municípios.

Este serviço de mapas, assim como outros de outras empresas, passam a ter uma ação mais pertinente, junto do utilizador, para que as medidas contra a COVID-19 sejam eficazes e usadas por todos.

