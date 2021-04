Jogos grátis no PS Plus para abril

Já foram dados a conhecer os novos jogos a caminho do serviço da Sony, Playstation Plus.

Venham conhecer quais os novos jogos que, os subscritores válidos do PS Plus poderão descarregar este mês, a partir de dia 6.

Mês novo, novos jogos a caminho do catálogo do Playstation Plus. E tratam-se de jogos interessantes, conforme podem ver de seguida.

Estes títulos chegam a partir do dia 6 de abril e poderão ser instalados de forma gratuita por todos os jogadores que tenham uma subscrição válida do serviço.

Days Gone

O motoqueiro mais famoso da Playstation 4 está prestes a chegar ao Playstation Plus. Days Gone, um exclusivo da consola da Sony incontornável dos últimos anos e que merece a pena ser jogado. Esta pode ser uma oportunidade de o fazer.

Até 3 de maio, os jogadores terão que conduzir uma batalha desesperada pela sobrevivência na pele de Deacon St. John, numa terra rodeada pela morte. Para isso, terão que liderar o combate contra perigosas hordas de freakers – humanos degenerados que se tornaram em monstros canibalescos – e outras ameaças humanas temíveis. Além disto, terão ainda a oportunidade de explorar um vasto mundo aberto onde o tempo imprevisível e as diferentes horas do dia ou da noite podem apresentar perigos e causar surpresas fatais.

Zombie Army 4: Dead War

A guerra aproxima-se. Mas, não será contra um inimigo qualquer. Será contra as hordas de zombies de Zombie Army 4: Dead War.

Em Zombie Army 4: Dead War a resistência derrotou Hitler Zombie e enviou-o para o Inferno, mas os mortos reergueram-se novamente com mais apetite que antes. Os jogadores terão de continuar a história alternativa da Trilogia Zombie Army em novos níveis enormes, e descobrir um plano obscuro que levará a Brigada de Sobreviventes através de Itália e mais além. Tal como Days Gone, também este jogo estará disponível, de forma gratuita, para os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation4, entre 6 de abril e o próximo dia 3 de maio.

Oddworld: Soulstorm

Também a partir de 6 de abril, e dando continuidade ao Oddworld: New ‘N’ Tasty de 2014, Oddworld: Soulstorm é o segundo jogo da heroica aventura de Abe, que sofreu uma grande evolução, de despistado Mudokon prestes a ser transformado numa sanduíche pelas máquinas industriais dos Glukkons até se tornar um herói improvável e um símbolo de esperança.

Mas também… Jade’s Ascension

Jade’s Ascension, trata-se de um título desenvolvido no âmbito do programa PlayStation Talents.

No jogo, que se passa no reino de Mojolonia, existe uma tradição milenar. Quando os seus imperadores têm de passar do poder, a “Ascenção de Jade” é posta em marcha, um teste concebido para selecionar sucessores dignos para o trono.

De seguida, candidatos de diferentes cantos do império, independentemente da sua origem, reúnem-se para continuar a dinastia.

E ainda… Destruction AllStars

Um destruction derby alternativo e repleto de adrenalina, Destruction AllStars ainda se encontra entre os títulos disponíveis do Playstation Plus. Mas por pouco tempo. Isto, pois só estará no catálogo até ao próximo dia 5 de abril.

A partir de então, este jogo multijogador de ação sobre 4 rodas da PlayStation 5, estará disponível nas lojas virtuais e físicas. Contará com uma Edição Standard e uma Edição Digital Deluxe, que estarão disponíveis na PlayStation Store a partir de 6 de abril por 19,99 € e 39,99 €, respetivamente, e com uma Edição em formato físico, que estará disponível a partir de 16 de abril nos pontos de venda habituais em Portugal por um PVP estimado de 19,99 €.