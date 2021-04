Reveladas informações sobre as gráficas para portáteis Nvidia RTX 3050 e 3050 Ti

Este está a ser um ano forte para a Nvidia, sobretudo derivado ao lançamento das novas GPUs que integram a linha GeForce RTX 30. E depois do lançamento dos modelos para computadores portáteis RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080, a placa RTX 3050 está também na ‘forja’ da fabricante, quase pronta para ver a luz do dia.

Mas agora foram reveladas antecipadamente várias informações sobre os portáteis que vão receber as novas GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti.

Leak revela mais dados sobre as RTX 3050 e RTX 3050 Ti para portáteis

O site Notebookcheck partilhou várias informações sobre as novas GPUs RTX 3050 e RTX 3050 Ti da Nvidia para computadores portáteis. E, como bem sabemos, estes novos equipamentos serão então direcionados para o público gamer.

Mas, segundo o site, os portáteis equipados com a placa gráfica GeForce RTX 3050 contarão com 2.048 núcleos CUDA. Já os modelos com a RTX 3050 Ti terão 2.560 núcleos CUDA. Ambos os modelos serão baseados nas GPUs GA107 da Nvidia.

Estas novas GPUs são então modelos mais simples do que as restantes da linha RTX 30 mobile. No entanto serão as primeiras desta gama média equipadas com núcleos Tensor, suporte para Ray Tracing, DLSS e outras funções que, até aqui, eram exclusivas de modelos mais robustos.

Relativamente ao TDP, estima-se que o da RTX 3050 seja de 35W em frequências base, e 80W em booste de até 1.740 MHz, garantindo 7,2 TFLOPS de poder. Já o modelo RTX 3050 Ti irá oferecer até 8,7 TFLOPS de performance.

No que respeita à memória, ambos os modelos contarão então com 4 GB de memória GDDR6, largura de banda de 128-bits e frequência de memória de 5.5 GHz.

Para além destes dados, o site também revelou testes de benckmarks onde a GeForce RTX 3050 Ti é comparada a outros modelos. Os resultados podem ser vistos nas imagens seguintes.

Desta forma, resta então aguardar por mais informações, tais como a possível data de lançamento destes novos modelos. E, claro, rezar para que haja stock nas prateleiras.