Suspiros, gargalhadas e medicação: é isto que a Meta quer monitorizar em si
A Meta registou uma patente para um dispositivo vestível capaz de ouvir tudo o que o utilizador diz ao longo do dia, perceber o seu estado emocional através da voz e usar essa informação para lhe sugerir treinos personalizados.
A patente, descoberta pela Patentlyze e submetida pela Meta em dezembro de 2025, foi publicada a 2 de julho. Descreve um dispositivo pensado para acompanhar o utilizador ao longo do dia, gravando sons e conversas com o objetivo de identificar padrões emocionais e ajustar rotinas de exercício físico.
Segundo o documento, o sistema recorre a um modelo de Inteligência Artificial (IA) treinado para interpretar sinais verbais e não verbais, desde o tom de voz a suspiros e gargalhadas, cruzando essa informação com fatores como a hora do dia, a localização e a atividade que o utilizador está a realizar.
O que o dispositivo pretende saber sobre si
De acordo com a patente, o assistente de IA "ouviria" o utilizador em momentos predefinidos para captar diferentes tipos de comunicação e daí extrair conclusões sobre o seu estado emocional.
Mais surpreendente é a ambição do sistema de associar picos de boa disposição a horários específicos do dia, a acontecimentos de vida ou até ao momento em que a pessoa toma medicação.
A patente descreve que, para treinar este modelo, a Meta utilizará milhares de "objetos" do quotidiano do utilizador, como livros, mensagens pessoais e jornais, como contexto adicional para refinar a análise emocional.
Segundo o documento, a ideia é que quanto mais dados multimodais forem recolhidos e sincronizados numa linha temporal comum, mais precisa se torna a deteção de emoções.
Não estás a monitorizar demais, Meta?
O argumento da Meta para justificar esta recolha maciça de informação é que um treinador pessoal humano não consegue corrigir a postura ou o movimento do corpo com a mesma precisão que um dispositivo que observa continuamente o utilizador.
Por isso, a patente defende a necessidade de um único dispositivo capaz de observar, recomendar rotinas e corrigir exercícios em tempo real.
O problema, desde logo, é a desproporção entre o benefício prometido e a quantidade de dados pessoais necessários para o alcançar: áudio contínuo, localização, contexto emocional e até informação sobre medicação representam um nível de vigilância muito elevado, ainda mais quando comparado com o serviço que a Meta pretende entregar.
Uma patente não é um produto
Importa ressalvar que o registo de uma patente não significa que o dispositivo venha a ser lançado. De facto, grandes empresas tecnológicas costumam registar patentes apenas com o objetivo de proteger propriedade intelectual, sem qualquer garantia de que a tecnologia chegará ao mercado.
Através da porta-voz Tracy Clayton, a própria Meta confirmou, em declarações à 404 Media, que nem todas as patentes se traduzem em produtos reais.
Ainda assim, este registo revela o tipo de tecnologia que a Meta está disposta a explorar.
Onde está a META há intrusão garantida à privacidade e as multas sucedem-se na proporcionalidade da falta de vergonha desta organização.
Organização doentia liderada por um nerd obsecado com tecnologia e ganhar dinheiro com os dados e informação privada das pessoas. Parece que querem trazer fazer um episódio do blackmirror na vida real. Mas vai-lhe correr mal, completa falta de noção. Vai ser flop como o metaverse ou lá o que é aquela aberração.
Querem saber o estado emocional da pessoa para depois criar um exercício físico baseado nisso?? Ah?? Isso não faz qualquer sentido. Se suspirar muito durante o dia, coisa que o dispositivo certamente não vai captar em ambiente ruidosos, significa que tenho de fazer mais elevações? Se me rir muito então são mais jumping jacks?