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Suspiros, gargalhadas e medicação: é isto que a Meta quer monitorizar em si

· Gadgets 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. J0n@s says:
    12 de Julho de 2026 às 10:22

    Onde está a META há intrusão garantida à privacidade e as multas sucedem-se na proporcionalidade da falta de vergonha desta organização.

    Responder
  2. Zuckerbot Freak says:
    12 de Julho de 2026 às 10:46

    Organização doentia liderada por um nerd obsecado com tecnologia e ganhar dinheiro com os dados e informação privada das pessoas. Parece que querem trazer fazer um episódio do blackmirror na vida real. Mas vai-lhe correr mal, completa falta de noção. Vai ser flop como o metaverse ou lá o que é aquela aberração.

    Responder
  3. Zec says:
    12 de Julho de 2026 às 11:27

    Querem saber o estado emocional da pessoa para depois criar um exercício físico baseado nisso?? Ah?? Isso não faz qualquer sentido. Se suspirar muito durante o dia, coisa que o dispositivo certamente não vai captar em ambiente ruidosos, significa que tenho de fazer mais elevações? Se me rir muito então são mais jumping jacks?

    Responder

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