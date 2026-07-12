Suspiros, gargalhadas e medicação: é isto que a Meta quer monitorizar em si

A Meta registou uma patente para um dispositivo vestível capaz de ouvir tudo o que o utilizador diz ao longo do dia, perceber o seu estado emocional através da voz e usar essa informação para lhe sugerir treinos personalizados.

A patente, descoberta pela Patentlyze e submetida pela Meta em dezembro de 2025, foi publicada a 2 de julho. Descreve um dispositivo pensado para acompanhar o utilizador ao longo do dia, gravando sons e conversas com o objetivo de identificar padrões emocionais e ajustar rotinas de exercício físico.

Segundo o documento, o sistema recorre a um modelo de Inteligência Artificial (IA) treinado para interpretar sinais verbais e não verbais, desde o tom de voz a suspiros e gargalhadas, cruzando essa informação com fatores como a hora do dia, a localização e a atividade que o utilizador está a realizar.

O que o dispositivo pretende saber sobre si

De acordo com a patente, o assistente de IA "ouviria" o utilizador em momentos predefinidos para captar diferentes tipos de comunicação e daí extrair conclusões sobre o seu estado emocional.

Mais surpreendente é a ambição do sistema de associar picos de boa disposição a horários específicos do dia, a acontecimentos de vida ou até ao momento em que a pessoa toma medicação.

A patente descreve que, para treinar este modelo, a Meta utilizará milhares de "objetos" do quotidiano do utilizador, como livros, mensagens pessoais e jornais, como contexto adicional para refinar a análise emocional.

Segundo o documento, a ideia é que quanto mais dados multimodais forem recolhidos e sincronizados numa linha temporal comum, mais precisa se torna a deteção de emoções.

Não estás a monitorizar demais, Meta?

O argumento da Meta para justificar esta recolha maciça de informação é que um treinador pessoal humano não consegue corrigir a postura ou o movimento do corpo com a mesma precisão que um dispositivo que observa continuamente o utilizador.

Por isso, a patente defende a necessidade de um único dispositivo capaz de observar, recomendar rotinas e corrigir exercícios em tempo real.

O problema, desde logo, é a desproporção entre o benefício prometido e a quantidade de dados pessoais necessários para o alcançar: áudio contínuo, localização, contexto emocional e até informação sobre medicação representam um nível de vigilância muito elevado, ainda mais quando comparado com o serviço que a Meta pretende entregar.

Uma patente não é um produto

Importa ressalvar que o registo de uma patente não significa que o dispositivo venha a ser lançado. De facto, grandes empresas tecnológicas costumam registar patentes apenas com o objetivo de proteger propriedade intelectual, sem qualquer garantia de que a tecnologia chegará ao mercado.

Através da porta-voz Tracy Clayton, a própria Meta confirmou, em declarações à 404 Media, que nem todas as patentes se traduzem em produtos reais.

Ainda assim, este registo revela o tipo de tecnologia que a Meta está disposta a explorar.