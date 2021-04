AMD confirma portáteis com a gráficas Radeon RX 6000 ainda em 2021

A AMD já preparou a sua resposta às gráficas mobile da Nvidia. Dessa forma, a fabricante norte-americana confirmou agora que os computadores portáteis equipados com as placas gráficas da linha Radeon RX 6000 vão chegar ainda durante este ano de 2021.

Segundo as informações, estas GPUs serão baseadas em RDNA2 e ficarão disponíveis ainda antes do final do primeiro semestre.

Portáteis com gráficas AMD Radeon RX 6000 chegam ainda em 2021

Nesta quarta-feira (28) a AMD partilhou em conferência com os investidores o desempenho da marca no primeiro trimestre de 2021. Para além disso, a CEO da empresa Lisa Su confirmou que as placas gráficas Radeon RX 6000 para computadores portáteis vão chegar ainda neste primeiro trimestre de 2021.

Estas gráficas são baseadas na arquitetura RDNA2 e podem ficar disponíveis no mercado já em meados do mês de junho.

Assim, os portáteis que tragam as novas placas gráficas da AMD, serão fortes concorrentes aos já lançados com as GPUs mobile da Nvidia.

De acordo com alguns rumores divulgados anteriormente, a fabricante norte-americana poderá lançar um modelo para portáteis designado Radeon RX 6600M. No entanto, estima-se que a marca também lance os modelos RX 6700M e RX 6800M.

Na conferência, a executiva falou também acerca da receita conseguida pela empresa nos primeiros três meses de 2021. Segundo a DrªLisa Su:

Em gráficas, a receita aumentou com uma ampla percentagem de dois dígitos numa comparação ano a ano e, em seguida, liderada pelo crescimento das vendas e receita das nossas GPUs topo de gama Radeon 6000 que mais que duplicou em relação ao último trimestre. Esperamos que as vendas de GPUs cresçam significativamente nos próximos trimestres enquanto nós aumentamos a sua produção.

A AMD está assim a dar tudo por tudo para tentar conquistar uma parte do mercado que é atualmente dominado pela Nvidia. Curiosamente, ao contrário da rival, a empresa de Lisa Su revelou que não vai limitar as suas gráficas para a mineração de criptomoedas.