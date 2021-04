Dica: Tem pouca bateria no seu Huawei? Não fique sem o seu smartphone

Mesmo com cada vez mais capacidade no hardware, os smartphones ainda podem ter algumas lacunas, muito por nossa culpa. Exigimos demais de máquinas que se destinam a uma utilização normal e que por vezes não conseguem acompanhar as nossas exigências.

Um dos pontos onde mais se nota esta falta é mesmo na bateria. Este é um componente desenhado para durar pelo menos um dia, mas que facilmente pode ser esgotado, fruto de uma utilização maior. Os smartphones da Huawei têm uma solução interessante e que não o deixa sem telefone.

Bateria é um elemento crucial nos telefones

Numa utilização normal, a bateria de um smartphone é suficiente para durar 1 dia ou até mais. Este valor enquadra-se em padrões de utilização que são testados durante a sua criação e que usam o que é definido como uma utilização diária sem exageros.

Infelizmente, quer através da utilização mais intensiva de apps ou pela utilização elevada do GPS, ou das chamadas, este elemento ressente-se. Assim, chega ao final da bateria e ainda tem parte do dia pela sua frente. A solução nos Huawei está bem visível e pode ser usada por todos.

Smartphones Huawei têm uma ajuda essencial

Para conseguir ter ainda mais bateria, mesmo quando esta está a terminar a sua carga, devem abrir as Definições. Aqui encontra a opção Bateria, que mostra de imediato o tempo de duração em cada um dos modos. O que interessa escolher é o chamado Modo de ultrapoupança de energia.

Este modo irá tornar o smartphone Huawei num telefone sem qualquer capacidade extra ou acesso a todas as apps. Dá acesso a um modo básico e que elimina todos os consumos desnecessários, cancelando serviços em segundo plano e desligando muita da conetividade.

Mesmo sem apps a utilização é de um telefone

Pode fazer alguma personalização, mas é mínima. Pode adicionar apps ao ecrã principal do smartphone Huawei e ter acesso à área de configuração, tal como acontece no modo normal. Para sair, basta escolher a opção no canto superior direito.

É desta forma simples que conseguem garantir mais horas de bateria num smartphone Huawei. Conseguem multiplicar por vários um tempo que seria curto. Perde muitas das suas capacidades extras e que o tornam um smartphone, mas garantem as mais básicas, como fazer e receber chamadas telefónicas.