CEO da NVIDIA afirma: “verdadeiros vencedores da corrida da IA serão os eletricistas”

A ascensão da inteligência artificial (IA) está a redefinir o debate sobre o futuro do trabalho, gerando perspetivas bastante diferentes entre os líderes tecnológicos. Desta vez, foi Jensen Huang, CEO da NVIDIA, a afirmar que os vencedores da corrida da IA serão os eletricistas e os canalizadores.

A previsão do CEO da NVIDIA para um futuro com IA

Enquanto muitos jovens encaram com incerteza um futuro onde as promessas de uma carreira próspera após a universidade parecem desvanecer-se, vozes influentes do setor tecnológico oferecem uma visão diferente.

Jensen Huang foi um dos mais diretos, sugerindo que as maiores oportunidades económicas não estarão nos escritórios, mas sim em ofícios tradicionais.

Os milionários do futuro serão eletricistas ou canalizadores.

Afirmou o executivo numa entrevista ao Channel 4 News.

A sua lógica baseia-se num desequilíbrio evidente no mercado de trabalho atual: uma sobreabundância de licenciados universitários contrasta com uma carência crítica de mão de obra qualificada em áreas como a carpintaria, eletricidade, canalização ou construção civil. Segundo Huang, esta escassez já está a valorizar significativamente estes trabalhos, com as remunerações a poderem duplicar a curto prazo.

Huang esclareceu que, embora estas profissões não estejam diretamente ligadas ao desenvolvimento de modelos de IA, são absolutamente cruciais para a construção e manutenção da infraestrutura física que os suporta: os centros de dados.

Seja eletricista, canalizador ou carpinteiro, vamos precisar de centenas de milhares deles para construir todas estas fábricas. O setor do artesanato especializado em todas as economias vai viver um boom.

Sublinhou o CEO da NVIDIA.

Esta preocupação é partilhada por outros gigantes do mercado. Um relatório da McKinsey estima que o investimento global em centros de dados atinja os 7 biliões de dólares até 2030. O problema, tal como acontece na remodelação de uma casa de banho, é que a falta de mão de obra qualificada pode atrasar significativamente os prazos de construção.

Profissões de escritório em risco...

Uma das grandes vantagens dos ofícios tradicionais face aos empregos de "colarinho branco" é a sua baixa exposição à automação por IA. Como o próprio Huang referiu numa conferência em Mumbai:

Neste momento, a IA não tem qualquer hipótese de fazer o que nós [humanos em tarefas físicas] fazemos.

Em maior ou menor grau, todas as funções com uma carga administrativa significativa ou com rotinas repetitivas são suscetíveis de serem automatizadas. Este fenómeno já se começa a notar com a redução de cargos de nível júnior em grandes consultoras, onde a IA está a substituir recém-licenciados em tarefas básicas como a elaboração de relatórios ou a assistência à programação.

Em contrapartida, os postos na indústria transformadora ou os ofícios manuais não sentem a mesma pressão porque, para já, uma IA não consegue reparar uma avaria na instalação elétrica de uma casa.

