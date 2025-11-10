GPT-5.1 está quase a chegar! Estas vão ser as suas novas funcionalidades

A OpenAI não para de evoluir e de criar novas ferramentas no campo da IA. Neste sentido, um novo leak afirma que o ChatGPT 5.1 chegará numa questão de semanas, e já conhecemos algumas das suas mudanças. Entre elas, uma que afeta os programadores. É hora da empresa de Sam Altman mostrar o que esteve a preparar nos últimos meses.

O GPT-5.1 está quase a chegar!

Segundo fontes internas, o GPT-5.1 já está nos servidores Azure da Microsoft. Isto significa que será lançado ao público dentro de poucas semanas. A OpenAI vai lançar três versões: GPT-5.1 (base), GPT-5.1 (Raciocínio) e GPT-5.1 Pro , para a assinatura mais cara.

A informação foi confirmada por contactos internos, que revelaram também as principais novidades do novo modelo de linguagem da empresa de Sam Altman. A OpenAI lança normalmente uma nova versão do GPT a cada três ou quatro meses. O GPT-5 foi lançado a 7 de agosto, pelo que o GPT-5.1 deverá ser lançado em novembro ou dezembro, o que coincide com o prazo "nas próximas semanas" mencionado na informação.

Como seria de esperar, não haverá nenhuma funcionalidade revolucionária no GPT-5.1. Há melhorias significativas no desempenho, nos mecanismos de proteção e no módulo de programação. O modelo atual do GPT-5 possui duas ferramentas de geração de código: GPT-5-Codex-High e GPT-5-Codex-Mini. A versão Mini consome menos recursos e os resultados são muito semelhantes: 74,5% em comparação com 71,3% para a versão High.

Conheça as novas funcionalidades

A OpenAI incentiva os programadores a utilizar o Mini para tarefas menos exigentes. Para promover a sua utilização, tem limites mais elevados, o que significa que permite tempos de utilização mais longos do que o High. Segundo este leak, o GPT 5.1 virá com um modelo Codex-Mini ainda mais poderoso. O processo de geração de código foi melhorado e este será o grande destaque desta versão. Haverá também um aumento geral do desempenho do GPT-5.1.

Por fim, o ChatGPT-5.1 oferecerá salvaguardas mais robustas em relação à saúde. Será mais eficaz na deteção de quando um utilizador está deprimido ou tem pensamentos suicidas. A OpenAI enfrenta dificuldades nesta área, existindo vários processos judiciais pendentes envolvendo adultos e menores que se suicidaram, alegadamente incentivados pelo ChatGPT.

A inteligência artificial é concebida para a viciar, tal como as redes sociais, mas em vez de depender de "gostos", baseia-se em concordar com tudo o que diz, tornando-se uma falsa amiga. E isso é um problema para as pessoas com problemas de saúde mental. Se levarmos esta informação à letra, o GPT-5.1 (base), o GPT-5.1 (Raciocínio) e o GPT-5.1 Pro estarão disponíveis no final de novembro ou início de dezembro.