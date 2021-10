A oferta de televisões é cada vez mais alargada com inúmeras marcas a trabalhar no mercado. As televisões inteligentes abriram uma nova oportunidade para as fabricantes e a Xiaomi, há vários anos que é uma referência.

A série Mi TV P1 têm diferentes modelos, com tamanhos e algumas especificações distintas. Hoje falamos um pouco sobre elas e ainda temos códigos de desconto.

SmartTV Mi TV P1 de 32" ou de 43"?

A Mi TV P1 de 32" tem um painel LED com resolução 1366 x 768 píxeis e com uma taxa de atualização de 60 Hz. Integra um processador MSD6683 com 1,5 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. Traz o Android TV na versão 9, tendo acesso a todas as aplicações compatíveis, bem como ao assistente por voz.

Um dos pormenores interessantes desta linha de TVs prende-se com o facto de ter um design minimalista, com uma moldura muito reduzida. A Mi TV P1 de 32" tem uma dimensão de 733 x 80 x 435 mm (sem base incluída) e pesa 3,9 kg.

Integra dois altifalantes de 5 W cada e suporta Dolby Audio e DTS-HD, sendo que suporta os mais variados formatos de vídeos existentes. Integra Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4/5 GHz, 3 ligações HDMI (uma porta com ARC), tem duas portas USB 2.0, um slot CI, Ehternet, ligação para jack de áudio de 3,5 mm, uma ligação AV e sistema de broadcasting (DVB-T2/C, DVB-S2).

A opção de 43" da Mi TV P1 já tem ecrã com resolução 4K, para uma experiência de visualização melhorada, suportando Dolby Vision e MEMC, sendo que também tem taxa de atualização de 60 Hz.

O sistema de áudio é composto por dois altifalantes, neste caso, de 10W + 10W. Suporta também Dolby Audio e DTS-HD. Em termos de interfaces de ligação, não existem alterações face ao modelo mais pequeno.

O processador, no entanto, é um MediaTek MT9611, tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno, contando também com Android TV (na versão 10) com todas as suas vantagens associadas.

As dimensões da Mi TV P1 de 43" são de 962 x 85 x 556 mm (sem base incluída) e pesa 7,3 kg.

A TV Xiaomi Mi TV P1 de 32" está disponível por apenas cerca de 234€, utilizando o código de desconto BGe458f7. Já o modelo Mi TV P1 de 43” tem o preço de 395€, com o código de desconto BG87500b. O envio é rápido, seguro e gratuito, feito a partir de Espanha, não tendo por isso taxas adicionais na entrega.

Xiaomi Mi TV P1 de 32"

Mi TV P1 de 43”

