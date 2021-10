Tesla tem 5x mais lucro este ano do que no ano passado, apesar das dificuldades do mercado

Muitas vezes vaticinaram o fim da empresa pela sua falta de receita nos anos de crescimento. Contudo, a cada ano, a Tesla tem cimentado os seus produtos e hoje os carros elétricos da empresa são já vistos como a locomotiva que puxa o mercado da eletrificação automóvel. Este ano, a empresa de Elon Musk apresentou um terceiro trimestre altamente lucrativo, apesar do período de muitas dificuldades.

Segundo informações da empresa, mais de 90% das vendas trimestrais são atribuídas ao Model Y e ao Model 3. Estes são os trunfos da marca americana.

O planeta ainda está longe de se livrar da pandemia e há uma crise de falta de materiais que assombra a indústria automóvel. Apesar dessa contínua escassez de chips, a Tesla continua a ganhar muito dinheiro.

A empresa informou na quarta-feira que teve um lucro líquido de 1,62 mil milhões de dólares. Isto é cinco vezes mais do que no ano passado. Além do mais, a receita operacional da Tesla cresceu cerca de 54% no último trimestre, para 2 mil milhões de dólares.

Os executivos da empresa referiram que por trás destes números estão as vendas recordes tanto do Model 3 quanto do Modelo Y. Segundo as informações, foram vendidas 232.102 unidades durante o terceiro trimestre de 2021. No entanto, foram registadas quebras nas vendas dos topos de gama, apenas foram entregues 9 289 Modelos X e S, o que correspondeu a uma queda de 40% face ao segundo trimestre de 2021.

No geral, as entregas aumentaram no terceiro trimestre em 20% em comparação com o trimestre anterior e aumentaram em cerca de 70% face ao terceiro trimestre de 2020. Os executivos da Tesla atribuem o aumento da produção do Model Y à capacidade de produção da Shanghai Gigafactory.

Tesla continua com o foco no alto desempenho tecnológico

Sem perder o foco da realidade, mas já com o horizonte na condução autónoma, a empresa continua a lançar tecnologia de ponta para servir o condutor. Nesse sentido a marca continua o seu lançamento beta do sistema FSD City Streets e planeia "continuar a monitorizar os dados da frota de perto para ajudar a facilitar um lançamento tranquilo", de acordo com a sua atualização trimestral.

A empresa também lançou uma iteração mais simplificada da sua aplicação automóvel que "ativa a tecla do telefone para vários veículos simultaneamente, permite que os comandos sejam enviados ao veículo imediatamente após a abertura doa aplicação e integra a compra de atualizações, assinaturas e acessórios."

Os novos recursos incluem Disney + streaming, um jogo apelidado de Sky Force Reloaded, um "modo de lavagem de carro" e vários ajustes para melhorar o desempenho do veículo em climas frios.

Olhando para o futuro, a empresa espera alcançar um crescimento médio anual de 50% nas entregas de veículos "num horizonte de vários anos" e eventualmente atingir margens operacionais "líderes da indústria".