Apps Android no Windows 11 com desempenho bem acima do esperado

A chegada das apps do Android ao Windows 11 é um marco neste sistema e no próprio ecossistema da Microsoft. A gigante do software conseguiu assim cumprir uma promessa que tinha feito há alguns meses.

Com uma proposta bem definida, vamos agora ter acesso a tudo o que o Android oferece diretamente no desktop e sem qualquer smartphone. Agora que estão disponíveis, surgem também os primeiros testes e os resultados estão acima do esperado.

Foi ontem que a Microsoft lançou forma pública as apps Android no seu novo Windows 11. Abre assim as portas a que possamos ter tudo o que temos hoje nos smartphones, mas sem depender destes.

A lista de apps é ainda reduzida, mas dá já ao utilizador uma ideia bem precisa do que vai ter acesso. Claro que mais tarde, e não apenas via a loja da Amazon, os utilizadores vão poder carregar mais apps e abrir assim o leque disponível.

Foi precisamente através do carregamento de apps via métodos alternativos (sideload e apks) que foi possível testar já o desempenho deste sub-sistema Android. Com apenas 716MB de RAM, o desempenho obtido promete muito para esta novidade.

A avaliação feita comprou o desempenho do equipamento a correr o Windows 11 e o próprio sub-sistema Android. Mesmo tendo recursos limitados e ser baseado em software, os resultados não estiveram muito longe.

O que se detetou foi uma perda de rendimento na ordem dos 12% nos testes de apenas 1 núcleo e de 11% nos testes multi-núcleo. É também provável que existam ainda otimizações a terem de ser realizadas e que estes valores melhorem.

É interessante ver que o investimento da Microsoft no Android dentro do Windows 11 é grande. A gigante do software quer assim conquistar mais um mercado, garantindo a ponte entre o seu sistema e o Android. O objetivo parece estar cumprido, mesmo com as melhorias constantes que vai certamente receber em breve.