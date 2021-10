Chargr: Carregador DUAL para carro! Não fique sem bateria no smartphone

Apesar das várias mudanças introduzidas nos veículos que são produzidos na atualidade, a maioria continua a ter a interface de carregamento de 12-24 V. Através dessa interface, é possível carregar, por exemplo, smartphones, de uma forma rápida e prática.

Hoje vamos conhecer o Chargr, o carregador com duas interfaces de carregamento para que nunca fique sem bateria no seu smartphone.

Chargr vem com interface QC3.0 e PD tipo C

Se gosta de estar sempre prevenido, para que nunca lhe falta bateria no smartphone, então deve investir numa powerbank. No entanto, caso esteve no carro, pode usar a interface de carregamento de 12-24 V para o carregamento de dispositivos.

A Prozis lançou recentemente o Chargr, um carregador com duas interfaces. Uma das interfaces é QC3.0 e outra é PD tipo C, que garantem energia suficiente para carregar dois dispositivos em simultâneo e a toda a velocidade.

Esta carregador oferece uma potência máxima de 36 W e vem com um fusível integrado que garante proteção contra curtos-circuitos, sobretensão, sobrecorrente e sobreaquecimento, para que os seus dispositivos e o seu carro estejam em segurança.

O Chargr tem uma estrutura resistente e revestimento em borracha para resistir à utilização normal.

Especificações do carregador DUAL Chargr

Tensão de Entrada: CC 12-24 V

Potência Total: 36 W

Portas USB: 2

Saída QC3.0: 18 W (5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A)

Saída PD tipo C: 5 V ⎓ 3 A / 9 V ⎓ 2 A / 12 V ⎓ 1,5 A

Dimensões: 25 (ø) × 66 (A) mm

Peso: 20 g

Aproveitem a promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir este carregador duplo da Prozis com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).