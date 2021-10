A grande promessa da Microsoft para o Windows 11 está fora do seu universo. A mudança que este sistema traz é grande e a gigante do software parece querer quebrar barreiras e traçar uniões que até há pouco eram consideradas impossíveis.

Com um interesse muito grande, a Microsoft prometeu para o Windows 11 a integração de apps Android, de forma nativa e sem dependências. Esse momento parece ter acontecido agora, ainda que limitado e apenas para os Insiders.

Quando apresentou o Windows 11, a Microsoft mostrou um caminho muito interessante para os seus utilizadores. A gigante do software anunciou ao mundo que em breve ia dar acesso a apps Android dentro do seu sistema, de forma independente e sem necessidade de qualquer smartphone.

Esta integração será realizada em parceria com a Amazon, que irá colocar a sua loja dentro do novo sistema. Não se sabia bem como e com que impacto, mas era certo que esse era o caminho a seguir.

Apesar de toda a expectativa, a verdade é que o Windows 11 foi lançado sem esta loja. Essa espera parece ter acabado e a proposta da Amazon chegou com uma nova build, que está a ser já disponibilizada a quem está no programa Insiders, e com alguns limites.

Do que se sabe, este controlo será feito pela Microsoft, e de forma geográfica. Inicialmente será limitado aos EUA e posteriormente será alargado a muitos mais países, ainda que com a mão da Microsoft para a disponibilização.

Outro ponto que a gigante do software deu a conhecer sobre este processo é o volume de apps a estarem presentes. Este será também limitado por agora, sendo as apps escolhidas de forma criteriosa, num total de 50. Não se sabe se este cuidado será mantido ao longo do tempo.

Estas não podiam ser melhores notícias para os utilizadores do Windows 11. Em breve, e como prometido, os utilizadores vão poder ter as suas apps Android favoritas a correr num sistema que promete mudar muito a face do que é o Windows.