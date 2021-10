Netflix supera as estimativas e tem mais assinantes com o sucesso de Squid Game

Não há dúvidas de que a série original Netflix Squid Game já conquistou definitivamente a atenção e interesse dos utilizadores. Basta ver que praticamente todos os dias há informações sobre este conteúdo, independentemente se são boas ou menos boas.

Agora, a Netflix anunciou o seu mais recente relatório financeiro do terceiro trimestre de 2021. E de acordo com os resultados, as estimativas de novos assinantes foram superadas, e muito devido ao Squid Game.

Netflix em alta com ajuda da série Squid Game

A Netflix anunciou nesta terça-feira (19) o seu novo relatório financeiro referente ao terceiro trimestre de 2021. De acordo com os resultados, o número de novos assinantes da plataforma de streaming nesse período foi de 4,4 milhões. Desta forma, essa foi uma quantidade que superou as expetativas lançadas pelos analistas que apontavam para cerca de 3,84 milhões. Por sua vez, a empresa espera agora adicionar 8,5 milhões de assinantes no quatro trimestre.

E mesmo que a pandemia da COVID-19, que incrementou o número de assinantes devido ao confinamento, esteja cada vez mais controlada em todo o mundo, a Netflix conseguiu ainda assim registar um lucro líquido de 1,449 mil milhões de dólares. Esse é um montante que corresponde a um aumento na ordem dos 83% comparativamente ao mesmo período do ano passado, que foi de 790 milhões de dólares.

Por sua vez, a receita conseguida pela plataforma no último trimestre foi de 7,486. Trata-se assim de um aumento de 16,3% em relação aos 6,436 mil milhões de dólares obtidos no terceiro trimestre de 2020.

A Netflix destacou o sucesso da sua série Squid Game, referindo que esta se tornou no seu "maior programa de todos os tempos". De acordo com a plataforma, mais de 142 milhões de famílias já viram a série nas primeiras quatro semanas de estreia. Para além disso, já é o conteúdo nº1 nos mais vistos em 94 países, incluindo os EUA.

