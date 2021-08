Tesla mostra o processo de produção do Model Y (vídeo)

Embora apenas conheçamos o produto final, o processo de produção de um automóvel é complexo e pode ser um tanto demorado. Nesse sentido, e de forma transparente, a Tesla partilhou um vídeo no qual dá a conhecer todo o caminho que a fabricante percorre até chegar ao produto que conhecemos: o Tesla Model Y.

O vídeo acompanhou o processo de produção na Gigafactory de Shanghai.

Conforme sabemos, a produção da Cybertruck da Tesla tem vindo a ser sistematicamente adiada. Afinal, terá linhas que vão contra o carro comum e é uma aposta arrojada. Por sua vez, a produção do Model Y está em claro andamento, na China.

O Model Y da Tesla é um SUV de tamanho médio com tração às duas rodas, concebido para transportar até sete passageiros e respetiva carga. No interior, possui bancos rebatíveis e dispõe de um espaço de carga de 2,1 metros cúbicos. Em comparação, o Model S, de preço mais elevado, dispõe de apenas 0,70 metros cúbicos de espaço de carga, mas garante maior alcance, aceleração e velocidade máxima.

Recentemente, a empresa lançou um vídeo no seu Weibo, onde mostra a panóplia de coisas que acontece na fábrica antes do lançamento de um carro da Tesla. Posteriormente, o processo de produção foi partilhado no canal de YouTube de outro utilizador.

As capacidades de produção da Gigafactory de Shanghai, fábrica onde foi gravado o vídeo, permitem que o trabalho seja desenvolvido com grande ritmo e precisão. Dessa forma a Tesla garante a entrega de todos os carros elétricos dentro do tempo estipulado. Segundo a Reuters, a Gigafactory tem uma capacidade de produção de 500.000 unidades por ano, possivelmente explicada pelos muitos robôs que por lá operam. Ainda assim, a fábrica emprega, de acordo com estatísticas, cerca de 2.000 pessoas.

Depois dos testemunhos e acidentes associadas à segurança dos modelos de carros elétricos da Tesla, crê-se que o vídeo do processo de produção poderá servir para aclarar e tranquilizar os consumidores. Isto é, mostrar todo o caminho até ao produto final, incluindo o controlo de qualidade.