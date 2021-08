De todos os carros elétricos que a Tesla apresentou, a Cybertruck é especial. Aposta numa área completamente diferente de todas e tem linhas que vão quase contra tudo o que é considerado normal num carro.

Esta pickup elétrica estará perto da sua forma final e com todos os elementos preparados. Tarda a ser lançada para o mercado e agora terá sofrido um novo atraso. Segundo a Tesla, a Cybertruck só vai chegar ao mercado em 2022.

Já por diversas vezes, ao longo dos últimos meses, a Tesla adiou a produção da Cybertruck e até do Semi, o seu camião elétrico. A marca está a encontrar alguns problemas com a produção destes dois veículos elétricos, que vão para além do que é a sua linha de carros.

A decisão de adiar de forma mais permanente o Semi surgiu na última presentação de resultados. As justificações para este movimento basearam-se na falta de componentes para a criação das baterias e a de alguns desafios que a própria cadeia de distribuição

Nessa altura não foi abordada a Cybertruck, tendo ficado dúvidas sobre como se iria processar o início da produção desta pickup elétrica. Agora, de forma discreta e sem qualquer anúncio a Tesla voltou a mudar os seus planos.

Curiosamente, e durante a última apresentação de resultados, a Tesla apontou que tudo estaria conforme o agendado para a Cybertruck. Apontou que a produção iria ser iniciada em breve, na sua Gigafactory do Texas, após a produção do Model Y.

A produção da Cybertruck vai criar alguns desafios importantes para a Tesla. A pickup elétrica tem um elevado número de componentes de aço, o que obriga a alterações nos processos de fabricação. Há ainda outros elementos que vão alterar muito as linhas de produção da empresa.

Está assim adiada uma das mais esperadas novidades no mercado dos elétricos. A Tesla tem apostado de forma muito forte nesta sua proposta a quer com ela conquistar áreas onde ainda nã otem uma presença. Para isso, naturalmente, tem de tornar a Cybertruck acessível e colocá-la no mercado.