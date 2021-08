A Epic Games entende ter uma missão ao lutar de forma aberta contra a Apple e a Google. As razões são já conhecidas por todos há muito tempo, focando-se nas lojas do Android e do iOS e da forma como os programadores são tratados.

Com a batalha legal contra a Apple prestes a tomar novas posições, é hora de se virar à Google. Com o processo a tomar forma, surgem agora novas informações relevantes e importantes. A mais recente dá conta de que a Google terá tentado comprar a Epic Games.

A chegada do Fortnite ao Android marcou um momento muito complicado para a Google. Uma empresa com a dimensão da Epic Games decidiu não usar a Play Store e forçar a instalação manual. Acabou por chegar, mas depois de muito tempo e após ter estado a vir de outras lojas.

O que se sabe agora é que a Google terá olhado para esta posição de forma pouco favorável e terá tentado tomar medidas. O que um documento agora revelado mostra é que a gigante das pesquisas terá tentado comprar uma parte da Epic Games, ou a sua totalidade, para assim controlar as ações da empresa.

Whether this would have been a negotiation to buy Epic or some sort of hostile takeover attempt is unclear.



Here Google also talks about the “frankly abysmal” sideloading experience they created, all while touting Android publicly as an “open platform”.