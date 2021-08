Dica: Como enviar fotografias e vídeos de visualização única no WhatsApp

Uma das últimas novidades do WhatsApp permite aos utilizadores limitarem a visualização de imagens e de vídeos. Os utilizadores podem agora enviar fotografias e vídeos e indicar que estas podem ser vistas uma única vez.

Esta é simples de usar e dá ao utilizador um controlo que até agora não existia. Para além de poupar espaço, consegue também impedir que estas sejam reencaminhadas e partilhadas sem autorização. Assim, veja como pode rapidamente enviar fotografias e vídeos de visualização única no WhatsApp.

Esta novidade do WhatsApp é já conhecida noutros serviços e redes sociais, sendo a base de algumas destas. É um princípio importante e dá ao utilizador um controlo importante sobre o que partilha e, principalmente, a forma como é visto por outros.

Tudo funciona da mesma forma que qualquer outra partilha, mas tem a caraterística única de só poder ser vista uma única vez. As razões para esta possibilidade são muitas e certamente que esta funcionalidade vai apelar aos utilizadores do WhatsApp.

Para fazerem o envio destas fotografias e vídeos de visualização única devem abrir a conversa com o destinatário. Depois, e como fazem normalmente com outras partilhas, devem carregar nessa opção e escolher a origem da imagem ou vídeo a partilhar no WhatsApp.

Também como fazem nas partilhas normais, podem editar a imagem ou o vídeo, recortando a imagem ou adicionando texto, ou outros efeitos. A grande diferença, e que marca a imagem ou o vídeo como de fotografias e vídeos de visualização única, é uma marcação deste modo.

O símbolo está na zona de texto, sendo facilmente identificado. De seguida só precisam de fazer o envio, sendo mostrado na janela da conversa a nova partilha. Esta surge como uma fotografia ou um vídeo, sem ser mostrada. Ao abrir, esta passa depois a estar marcada sem poder ser novamente aberta.

É desta forma simples que o WhatsApp dá ao utilizador o controlo sobre a partilha de fotografias e vídeos, com a visualização única. Sem se preocupar, o utilizador sabe que o que enviou só será visto uma vez e sem que possa ser partilhado.