A Xiaomi tem na sua Mi Band 6 uma das melhores smartbands do mercado. Com atualizações constantes, esta tem recebido novidades para se tornar ainda melhor, usando o hardware que tem presente desde a sua criação.

Uma destas novidades chegou agora, ainda que de forma muito discreta. A Mi Band 6 está a receber agora uma atualização que a torna ainda mais útil. É muito simples e fácil de implementar, mas torna-a ainda mais interessante e útil.

Xiaomi continua a apostar nas atualizações

Ao longo dos últimos meses, a mais recente smartband da Xiaomi tem recebido novidades para se tornar ainda melhor. São muitas vezes pequenas alterações ou adições, que renovam a Mi Band e que a colocam num patamar ainda mais elevado.

Estas fazem uso do hardware presente, para conseguirem monitorizar mais áreas da saúde do utilizador. Ao mesmo tempo, garantem que toda a informação recolhida e processada é apresentada de uma forma simples de aceder e até mais simples de ler e interpretar.

Mi Band 6 recebeu agora uma lanterna

Assim, a chegada de mais uma atualização promete novas funcionalidades, tal como aconteceu agora. Com a versão 1.0.4.38 do firmware da Mi Band 6, a Xiaomi trouxe muito poucas mudanças. Ainda assim, e na sua base, surge uma novidade importante.

Falamos da chegada de uma lanterna a esta smartband da Xiaomi, algo que muitos outros smartwatches já têm. A forma de funcionar é muitos simples, ativando todos os pixeis do ecrã da Mi Band 6 com luz branca, para assim iluminar o espaço do utilizador.

Simples de usar nesta excelente smartband

Esta está numa área reservada para esta novidade, bastando tocar no ecrã para ligar e repetir o movimento para desligar. Para além desta novidade, a Xiaomi trouxe ainda novos idiomas e a correção de vários bugs.

Para terem acesso a esta atualização e a todas as novidades devem ter instalada a versão 5.3.0 da app Mi Fit. A Xiaomi quer assim inovar e trazer para a Mi Band 6 novidades que a inovam e que dão ainda mais funcionalidades aos utilizadores desta smartband.