Análise: rugged phone FOSSiBOT F102, o smartphone robusto para os aventureiros

Uma câmara de 108 MP e uma câmara de visão noturna, uma lanterna de 3W, uma super bateria de 16.500mAh e toda uma estrutura robusta, são os principais argumentos do FOSSiBOT F102, um smartphone projetado para os aventureiros. Já o testámos.

Especificações gerais do FOSSiBOT F102

O FOSSiBOT F102 integra um processador octa-core Mediatek Helio G99 de 6 nm. Tem 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 20 GB, com recurso ao armazenamento interno que é de 256 GB (também ele expansível por cartão de memória até 2TB).

O sistema operativo é o Android 13.0 otimizado pela FOSSiBOT, proporcionando uma melhor experiência de utilização. A bateria é de 16500 mAh com carregamento rápido de 33W. Toda a estrutura do F102 foi projetada e reforçada para ser resistente, passou nos testes IP68, IP69K e MIL-STD-810H para uma utilização resistente, durável e confiável.

Há ainda a lanterna. O FOSSiBOT F102 está equipado com uma luz ultrabrilhante de 3W com 300 luzes LED. O brilho da lanterna pode atingir até o brilho total de 495 lumens, meio brilho de 246 lumens e 1/4 de brilho de 120 lumens. Pode iluminar todo o acampamento. Além do brilho de 3 níveis, o utilizador também pode enviar luz de sinal SOS, bem como exposição de localização de emergência.

A câmara traseira principal Samsung S5KHM2SP03 é de 108 MP, tem uma câmara de visão noturna Sony IMX350 de 20 MP e uma câmara macro HI-556 de 5 MP. A câmara dedicada às selfies é de 32 MP. O ecrã tem um tamanho de 6,58" com tecnologia IPS.

Perante um smartphone robusto, ainda mais com uma enorme lanterna e uma enorme bateria... temos uma dimensão e peso também elevados. Este talvez seja mesmo o maior smartphone robusto que já testei. Tem como dimensões 172 x 82 x 28 mm e pesa 495g.

Na caixa

A caixa traz apenas o smartphone FOSSiBOT F102 na cor preto/cinza, o carregador de 33W e o cabo USB Tipo-C. Inclui também um manual de instruções rápidas.

Relativamente às cores disponíveis, o FOSSiBOT F102 tem ainda a opção preto/vermelho.

Construção e Design

O FOSSiBOT F102 já seria um smartphone grande, considerando o facto de ser um modelo robusto. No entanto, as dimensões aumentam para suportarem a bateria com capacidade superior àquilo que é a média neste tipo de dispositivos e ainda à enorme lanterna posicionada na traseira. Já falei em cima nas dimensões, resta falar na experiência de utilização.

Este foi talvez o smartphone maior que alguma vez utilizei e para fazer fotos ou simplesmente para utilizar durante algum tempo para tarefas banais como ir às redes sociais ou ver um vídeo, a verdade é que se sente um desconforto mais rapidamente do que com outros modelos também eles grandes. Mas acredito que para quem tem mais força, tal não aconteça.

Em termos de pormenores de construção e design, as laterais são em metal tal como parte da traseira, mas o resto é revestido por um material emborrachado que irá suportar as quedas. Na zona da câmara traseira, o módulo tem uma moldura em metal e uma saliências em plástico para proteger todo o módulo em caso de quedas.

O ecrã tem margens visíveis, mas ainda assim relativamente pequenas para este segmento. O altifalante para chamadas está colocado acima da câmara frontal que aparece em gota no ecrã, de uma forma bastante discreta.

Do lado esquerdo existe o slot para cartões, com espaço para dois cartões nanoSIM ou um microSD e outro nanoSIM. Existe também um botão que pode ser configurado para acesso das ações rápidas a vermelho e o botão para controlo da lanterna a laranja.

Na outra lateral direita existe o botão de volume, power com sensor de impressões digitais. Em baixo há um altifalante e a porta USB Tipo-C. Em cima há um outro altifalante.

Finalmente, na traseira, o smartphone tem a grande lanterna que é o que mais se destaca neste modelo em termos de design. Acima existe o flash LED e as três câmaras. Em baixo existe a argola para colocar alguma alça de segurança.

O ecrã do FOSSiBOT F102

Um dos pontos fortes deste FOSSiBOT F102 é o seu ecrã com uma resolução FullHD+ de 6,58". Tem uma taxa de atualização de 120Hz o que proporciona uma excelente fluidez.

A definição e a própria fluidez são conjugadas com cores brilhantes e viva. Além disso, a luminosidade tem um bom ajuste nos mais variados cenários.

O desempenho robusto do FOSSiBOT F102

O FOSSiBOT F102 vem equipado com um processador Mediatek Helio G99 de 6 nm, tem 12 GB de RAM e 265 GB de armazenamento interno. O Android tem versão 13, trazendo uma interface de utilizador muito simples, sem grandes alterações face ao Android.

Além das funcionalidades específicas que tiram partido das características e da sua robustez do smartphone, não traz muitas aplicações extra além das da Google.

O smartphone tem um desempenho razoável na maioria das tarefas, no entanto, é notória alguma lentidão na troca de apps, principalmente nas que requerem mais processamento. No teste de benchmark Antutu (v10.0.1) obteve 422142 pontos.

A potente lanterna que integra ganha destaque e poderá ser mesmo uma solução para utilizadores que com frequência necessitam de uma boa lanterna. Numa sala de aproximadamente 6 metros quadrados, totalmente às escuras, a lanterna foi capaz de iluminar todo o ambiente de forma ampla, o que com algumas lanternas às vezes é difícil de conseguir, já para não falar nos LEDs que muitos smartphones trazem, mesmo aqueles que querem ganhar estatuto de lanterna.

A fotografia

A câmara traseira principal Samsung S5KHM2SP03 é de 108 MP, tem uma câmara de visão noturna Sony IMX350 de 20 MP e uma câmara macro HI-556 de 5 MP. A câmara dedicada às selfies é de 32 MP.

A app dedicada à câmara é de utilização simples, com os ajustes rápidos posicionados em cima e os modos na zona inferior, junto ao obturador. Os modos disponíveis para captação de fotos e vídeo são: Nigth Vision, Vídeo, Imagem, 108M, Beauty, Pro, Portrait, Gif, Modo Panorâmico, Câmara lenta, Mono, Boked, QR Code e Macro.

Os resultados correspondem à gama onde se insere, com bons detalhes e boa captação de cores, nos diferentes ambientes

Eis alguns exemplos:

Veredicto

Com os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810H esta máquina passou nos testes de resistência a imersão na água, jatos de água, variações de temperatura extremas, quedas, poeiras... e mais alguns testes associados. Portanto, a sua robustez é garantida tecnicamente.

Em nenhuma ocasião tivemos algum acidente com o smartphone e também não há interesse em destruir uma peça de tecnologia de forma propositada, mesmo que seja em contexto de análise. A utilização do equipamento é feita como se fosse o meu próprio smartphone, com todos os cuidados inerentes.

Esta robustez aliada à bateria de 16500 mAh que durou 5 dias com utilização moderada, fazem com que o smartphone seja relativamente grande e pesado. Neste caso, para quem procura autonomia, vai mesmo ter que suportar o tamanho e peso do equipamento. Estamos perante uma máquina ideal para levar para uma caminhada de vários dias, ou para viagens de bicicleta, para quem quer acampar e minimizar o material que leva, ou para qualquer pessoa que trabalhe afastado de fontes de energia por muito tempo.

Destaque ainda para o desempenho e captação de fotos dentro daquilo que é expectável na gama, e na qualidade de som que é muito boa para um dispositivo desta gama de robustos.

O novo rugged phone FOSSiBOT F102 está em fase de pré-lançamento, com o lançamento oficial a acontecer já no próximo dia 21 de agosto. O preço será de cerca de 189€ (IVA incluído), limitado às primeiras 500 unidades, subindo 10€ para as 1000 unidades seguintes, a terminar a 27 de agosto.

Se a sua compra for a 8.ª, 88.ª, 188.ª, 288.ª ou 888.ª, receberá o seu FOSSiBOT F102 gratuitamente.

Até ao lançamento do FOSSiBOT F102, poderá ainda participar no passatempo e ganhar um dos 50 smartwatches em concurso.

O Pplware agradece à FOSSiBOT a cedência do smartphone para análise.

FOSSiBOT F102