Wagyu: Carne mais cara do mundo impressa em 3D

Há algum tempo, os cientistas começaram a tentar criar versões artificiais de carne, por forma a reunir soluções e alternativas à verdadeira. Recentemente, um grupo de cientistas japoneses revelou a primeira impressão 3D do mundo de carne wagyu.

Oriunda do Japão, a carne wagyu corresponde às quatro raças japonesas de gado de corte e é considerada a mais cara do mundo.

Um grupo de cientistas da Osaka University fabricou a primeira carne de vaca wagyu do mundo, imprimindo-a em 3D. Para isso, de acordo com um comunicado de imprensa, utilizou células estaminais isoladas do gado japonês. O produto final aparenta ser um bife com músculo, gordura e vasos sanguíneos.

Pelo aspeto muito semelhante ao mármore, promovido pela gordura intramuscular, a carne wagyu é das mais caras e procuradas do mundo. Afinal são essas camadas de gordura que lhe concedem o sabor e textura distinta. Ora, por estas razões, a sua impressão em 3D é altamente complexa.

Uma equipa de cientistas conseguiu reproduzir a qualidade específica da carne wagyu, através de uma técnica especial. Os investigadores utilizaram dois tipos de células: de satélite bovinas e estaminais derivadas de adiposas.

Depois de incubarem e moldarem as células até se tornarem em vários tipos – processo necessário para gerar fibras individuais para músculo, gordura e vasos sanguíneos -, empilharam-nas em 3D para se assemelharem ao aspeto da carne wagyu.

Posteriormente, os cientistas adaptaram uma técnica para criar doces japoneses e cortaram o material empilhado, perpendicularmente. Dessa forma, criaram fatias de carne wagyu. Segundo os cientistas, este método pode ser utilizado para criar outros tipos de estruturas complexas.

Ao melhorar esta tecnologia, será possível não só reproduzir estruturas complexas de carne, tais como o belo sashi da carne de wagyu, mas também fazer ajustamentos subtis aos componentes de gordura e músculo.

Disse Michiya Matsusaki, autora do estudo publicado na Nature Communications.

Embora a equipa não tenha mencionado o valor a que seriam vendidos e o tempo associado à produção dos bifes de carne wagyu impressos em 3D, o sucesso da experiência é, certamente, promissor. Afinal, esta poderia ser uma forma muito mais sustentável de satisfazer a procura.