Stock das gráficas GeForce RTX 30 pode cair até 50% nas próximas semanas

A escassez de componentes continua bem acentuada depois de tantos meses desde que começou a ser sentida. Este problema afeta diferentes setores, mas um dos mais ceifados tem sido o segmento das placas gráficas.

E se até há bem pouco tempo havia a informação de que as coisas poderiam melhorar, os mais recentes rumores apontam no sentido oposto. De acordo com os detalhes agora revelados, o stock de alguns modelos das placas gráficas Nvidia GeForce RTX 30 pode cair até 50% já durante as próximas semanas.

Stock das GPUs RTX 30 pode cair até 50% nas próximas semanas

Segundo rumores recentes que vêm de fontes asiáticas, parece que o stock das placas gráficas mais acessíveis da Nvidia vai sofrer uma redução significativa durante as próximas semanas. Em concreto os detalhes referem-se aos modelos GeForce RTX 3060 e RTX 3060 Ti.

Portanto, caso estas informações se venham a confirmar, não são nada boas notícias para os jogadores que procuram um exemplar destas placas gráficas. Mas também os mineradores de criptomoedas vão ficar desolados por poderem ter, assim, mais dificuldade em adquirir estes modelos.

Como consequência de uma escassez de produtos mais acentuada, estima-se que o valor das placas gráficas aumente. Assim, estas revelações vão ao encontro dos dados divulgados recentemente de que o aumento do valor das moedas digitais provocou também o aumento do preço das GPUs.

Os detalhes não mencionam qual o motivo apontado para esta redução de stock. No entanto, talvez a nova corrida por estes equipamentos para a extração de Ethereum tenha novamente contribuído para um corte da disponibilidade dos mesmos.

Por sua vez, as mesmas fontes indicam ainda que a escassez de stock destas GPUs poderá melhorar no final do mês de setembro. Ou seja, poderá realmente haver uma queda no stock das GPUs nas próximas semanas, mas parece que esta não irá durar por muito tempo. Como se tratam apenas de rumores, resta-nos aguardar e verificar o que realmente vai acontecer na indústria.