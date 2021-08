Preço das gráficas aumenta após valor das criptomoedas disparar

Depois de ter estado durante alguns meses a rondar os 30.000 euros, recentemente o valor do Bitcoin voltou a aumentar para 50.000 euros. Como tal, a tendência é que outras criptomoedas também vejam o seu valor disparar, como é o caso da Ethereum.

Esta realidade tem também impacto no mercado de hardware, nomeadamente no que envolve a mineração das moedas digitais. Assim, o aumento do valor das criptomoedas também está a provocar um aumento do preço das placas gráficas.

O preço do Bitcoin arrasta outras criptomoedas para que sigam a tendência. Como tal, também a Ethereum viu o seu valor aumentar de cerca de 1.000 euros em junho para perto de 3.000 nos últimos dias.

Assim, quem pratica a atividade de mineração de criptomoedas teve mais do que razões para festejar, uma vez que o lucro obtido na extração também aumentou no espaço de apenas um mês. Ou seja, minerar moedas digitais voltou a gerar mais lucro para os mineradores e, como seria de esperar, a corrida às placas gráficas voltou a fazer-se sentir com mais intensidade, tendo um efeito de imediato nos preços dos equipamentos.

Aumento do valor das criptomoedas torna novamente as placas gráficas mais caras

O valor das criptomoedas esteve em alta especialmente durante o primeiro semestre de 2021. No entanto o valor caiou quase a pique e um dos motivos esteve relacionado com o bloqueio que alguns países implementaram neste mercado. A China foi um desses países cujo impacto mais se notou, tendo mesmo os mineradores de criptomoedas começado a vender as suas placas gráficas usadas para a extração, ou migrado os seus sistemas para outros países.

Quase imediatamente à queda do valor das moedas digitais deu-se a diminuição do preço das placas gráficas, especialmente dos modelos GeForce RTX 3000 da Nvidia. Mas agora com os preços das criptomoedas a disparar novamente, o valor das GPUs já se está também a incrementar. E essa realidade está a ser sentida sobretudo na China.

Por exemplo, com a descida do valor das criptomoedas, uma RTX 3060 custava cerca de 4.000 yuans, cerca de 526 euros numa conversão direta. No entanto o mesmo modelo já se encontra no mercado por 4.599 yuans (~605 euros).

O aumento sente-se especialmente nos modelos topo de gama. A Nvidia GeForce RTX 3080, por exemplo, custava 9.599 yuans (~1.262 euros) a 30 de julho e atualmente está a 14.599 yuans (~1.920 euros). Ou seja, estamos a falar de um aumento de 52% numa questão de algumas semanas.

Vamos assim continuar atentos a este mercado e perceber se este é apenas um pico sazonal ou uma tendência para se manter ainda algum tempo.