Blogger pede desculpa por ter revelado leak sobre o Xiaomi Mi MIX 4 antes do lançamento

A Xiaomi lançou recentemente o seu mais novo smartphone. O Mi MIX 4 chegou na segunda semana de agosto e com ele muitas novidades interessantes chegaram ao mercado, como o ecrã infinito.

No entanto, agora um blogger fez um pedido de desculpas público por ter revelado informações sobre o novo equipamento da Xiaomi antes do seu lançamento. Esta história junta-se a outras do género onde os leakers tiveram não só que pedir desculpa, como também pagaram multas.

Antes de um produto ser lançado, já é de esperar que caia na Internet alguma informação que revele algo sobre o mesmo. Sejam fotografias, características, curiosidades, tudo serve para aguçar o interesse dos consumidores antes que o produto seja conhecido.

Estas informações reveladas antes do tempo designam-se de leaks, e quase que já achamos estranho quando elas não existem, sobretudo se estivermos a falar de um equipamento muito aguardado. Mas, se até aqui quase não havia problema com estas divulgações, parece que o panorama está a mudar e a tornar a vida mais difícil para os leakers.

No final de junho, por exemplo noticiámos que um blogger havia partilhado um unboxing ao modelo Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition antes do seu lançamento oficial. Como consequência, teve que pagar 150 mil dólares à marca e ainda deixar um pedido de desculpas.

Blogger pede desculpa por leak sobre o Xiaomi Mi MIX 4

Um novo caso envolve um outro utilizador que, um dia antes do evento oficial da Xiaomi, revelou um ficheiro com vários detalhes sobre as configurações do Mi MIX 4. O documento mostrava ainda a aparência completa do smartphone, e contava com um total de 29 diapositivos de PowerPoint.

A marca de água do documento deixou a descoberto a identidade do utilizador da rede social Weibo @科技九洲君. Mas nesta terça-feira (24), o blogger deixou uma publicação onde pede desculpa por ter revelado as informações.

O leaker reconhece a gravidade das suas ações e pede desculpa ao CEO da Xiaomi, Lei Jun, e aos fãs da marca chinesa. No entanto, não é mencionado o pagamento de nenhum valor. Mas algumas fontes indicam que o blogger pagou um milhão de yuans, cerca de 131 mil euros.

Será que, em breve, deixaremos de ter leaks?

