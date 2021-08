WhatsApp vai receber reações às mensagens

As redes sociais não param de se reinventar e o mesmo acontece com as aplicações de mensagens. Assim como já acontece com o Messenger, o WhatsApp será a próxima plataforma do Facebook a permitir que os utilizadores reajam às mensagens usando emojis.

A novidade foi descoberta pelo Wabetainfo, um portal especializado em notícias e atualizações do WhatsApp.

Segundo adiantou o portal especializado no WhatsApp, Wabetainfo, a plataforma está a trabalhar numa nova funcionalidade bem conhecida dos utilizadores do Messenger. Assim como acontece na aplicação de mensagens do Facebook, o WhatsApp também vai permitir que os utilizadores reajam às mensagens utilizando emojis.

Embora esteja ainda em desenvolvimento, é possível que esteja disponível nas próximas semanas. Todavia, ainda não entrou na fase de testes e não há imagens que mostrem exatamente como serão as reações, além de um screenshot partilhado pelo Wabetainfo, que mostra um aviso, sugerindo que a funcionalidade será implementada em breve. Enquanto estiver em fase beta, os utilizadores que tenham a versão mais recente do WhatsApp poderão ver as reações, mas não poderão enviá-las.

Ainda assim, sabe-se que as reações no WhatsApp serão feitas através de emojis que poderão ser anexados a cada mensagem. Com isto, a plataforma pretende que os utilizadores consigam expressar uma emoção mais imediata, ajudando a conversa a fluir de forma mais suave.

Conforme já conhecemos do Messenger ou do Twitter, por exemplo, é provável que as reações apareçam no canto do chat.

As reações às mensagens não serão a única novidade a chegar ao WhatsApp. Afinal, a plataforma anunciou, recentemente, que estará disponível para iPad e tablets Android através da função multi-dispositivo – uma característica que permitirá que a aplicação seja utilizada em vários dispositivos ao mesmo tempo, sem a necessidade de terminar sessão numa conta e sem que o dispositivo principal esteja ligado à Internet. Além disso, sincronizará as conversas para que seja possível acompanhá-las em qualquer ecrã.

