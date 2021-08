Mesmo sendo a maior rede social da Internet, o Facebook não abrandou e continuou a crescer, muitas vezes com novas propostas. Na verdade, a solução pode passar por comprar as empresas que quer e que por vezes são a concorrência direta.

Isto coloca o Facebook numa posição única e demasiado dominante. Isso não é vantajoso para o mercado e por isso o governo dos EUA quer que o Facebook venda o WhatsApp e o Instagram. Vamos a ver se é desta vez que conseguem desmembrar este monstro da Internet.

Esta não é a primeira vez que o Facebook está debaixo do escrutino das entidades reguladoras dos EUA. A maior rede social da Internet tem acumulado ao longo dos anos acusações de monopólio e de exploração a sua posição dominante para seu proveito próprio.

A FTC (Federal Trade Commission) voltou a colocar uma ação contra o Facebook, argumentando que a empresa deveria ser desmembrada e forçada a vender o Instagram e o WhatsApp. A acusação revela que o Facebook tem o monopólio das redes sociais nos EUA e que tem procurado dificultar a competição de outras empresas.

O caso apresentado refere um e-mail de Mark Zuckerberg, enviado em 2008, em que dizia que “é melhor comprar do que competir”. A FTC argumenta que o Facebook agiu de acordo com essa estratégia, perseguindo os seus rivais e comprando-os quando se tornassem grandes o suficiente para serem ameaças.

Essas compras incluíram o Instagram e o WhatsApp, que hoje fazem parte do ecossistema do Facebook. O caso acusa o Facebook de operar um monopólio de “serviços pessoais de rede social” nos Estados Unidos, porque controla estas apps e serviços, deixando pouco espaço no mercado para que outros cresçam.

O processo também acusa o Facebook de continuar a operar dessa forma e de usar as empresas que comprou para criar um "fosso protetor" em torno do seu monopólio de redes sociais. Tudo aponta para que vá continuar a comprar ou "limitar" empresas se não for controlada, diz a FTC.

Em conclusão, é pedido que o Facebook seja convidado a vender parte as suas empresas, incluindo o WhatsApp, o Instagram e potencialmente outras empresas e serviço, para garantir que consigam competir de forma justa. Pede ainda que o Facebook seja proibido de fazer compras semelhantes no futuro.