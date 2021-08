O WhatsApp tem estado focado em trazer novidades para o seu serviço, procurando trazer mais segurança e mais privacidade. Este sempre foi um tema sensível para os utilizadores, mas tudo parece apontar para que esteja já ultrapassado.

Após termos visto as mensagens temporárias chegarem aos dispositivos móveis, o WhatsApp vai novamente mudar esta função. Vai deixar de estar limitada a 7 dias e vai dar mais períodos para manter e eliminar as mensagens.

Os serviços de mensagens os dispositivos móveis mudaram muito ao longo dos anos. Depois de muito tempo a usar as SMS, a Internet veio mudar tudo ao surgirem serviços como o WhatsApp e outros. É cada vez mais simples comunicar e interagir com os contactos.

O serviço do Facebook tem-se adaptado e tem dado aos utilizadores novidades importantes e que mudam completamente o serviço. As mensagens temporárias são um exemplo disso, ao permitirem que as conversas desapareçam ao fim de algum tempo.

Esta capacidade traz uma segurança adicional ao eliminar todas as mensagens trocadas no prazo de 7 dias, não as acumulando. Mesmo sendo uma funcionalidade recente, a mudança aqui também parece estar a chegar, revelando a velocidade a que se consegue adaptar.

O que foi revelado agora, mostra que em breve vão existir mais hipóteses de definições de tempo. As propostas que o WhatsApp vai apresentar vão desde os 90 dias às 24 horas, passando pelos atuais 7 dias que são oferecidos aos utilizadores de base.

Esta novidade está ainda em testes internos nas equipas do WhatsApp, mas foi descoberto dentro da mais recente versão de testes do WhatsApp. A versão 2.21.17.16 tem dentro de si o código necessário, que ainda nem todos têm acesso.

Estas são excelentes notícias para quem usa o WhatsApp, que assim dá ainda mais liberdade aos utilizadores. Deixa de ser fixo nos 7 dias e abre as portas para que as mensagens existam durante mais ou menos tempo, dependente da vontade dos utilizadores.