Não há dúvida de que nunca o mercado de hardware esteve tão interessante como agora. Aquele que antes era visto como um segmento mais direcionado apenas para um nicho de utilizadores entendidos na matéria, alargou o público interessado à medida que novos e mais potentes equipamentos foram sendo lançados.

A Nvidia é uma das marcas que se destacam neste setor, especialmente no campo das placas gráficas. E de acordo com as recentes informações a fabricante norte-americana soma e segue e bateu mais um recorde ao apresentar uma receita de 6,5 mil milhões de dólares no 2º trimestre de 2021.

Nvidia conquista receita recorde de 6,5 mil milhões de dólares

Depois de ter obtido uma receita de 5,66 mil milhões de dólares no 1º trimestre, a Nvidia consegue bater mais uma vez o recorde. Segundo os dados revelados, a fabricante alcançou uma receita de 6,5 mil milhões de dólares no 2º trimestre deste ano. Este montante representa assim um aumento de 68,3% face ao mesmo período do ano passado.

Tal como seria de prever, a atual geração das placas gráficas GeForce RTX 30 continua a ser uma das principais responsáveis por estes resultados. Mas, como também sabemos, para além dos jogadores, uma fatia bastante significativa das vendas das GPUs da Nvidia destinam-se à mineração de criptomoedas. Mas nem a escassez de componentes, ou o elevado valor dos equipamentos, impediram que as vendas das gráficas aumentassem 11% em comparação com o 1º trimestre do ano.

Também os produtos para data centers e uso profissional conquistaram mais vendas, especialmente após o lançamento das GPUs baseadas na microarquitetura Ampere. Os equipamentos para automóveis garantiram igualmente um aumento, embora em menor dimensão.

De acordo com Colette Kress, diretora financeira da Nvidia, os setores para jogos, data center e uso profissional conseguiram receitas recordes no 2º trimestre. Estes segmentos arrecadaram à empresa 3 mil milhões, 2,4 mil milhões e 500 milhões de dólares, respetivamente. Segundo a executiva:

A receita de GPUs para jogos cresceu 85% ano a ano, o que reflete maiores vendas para as GeForce e SoC para consolas. Continuamos a ter vantagem com as fortes vendas da linha RTX 30 baseadas em Ampere. Lançámos das GPUs LHR com capacidade limitada para a mineração de Ethereum, e aumentámos a produção das placas CMP, num esforço para direcionar as Geforce para os gamers.

A receita operacional da Nvidia cresceu 275%, enquanto que a receita líquida aumentou 282%. Estes são assim um dos melhores resultados de sempre da empresa, uma vez que no 1º trimestre esses valores eram de 112% e 109%, respetivamente.