Na luta permanente entre os serviços de mensagens, o Telegram tem conseguido adaptar-se, crescer e mostrar como é capaz de seguir o que o mercado exige. Com novidades constantes, melhora o serviço em várias áreas e até na sua interface.

Há uma configuração presente e que tem um impacto grande, mas que poucos conhecem. Muda completamente a interface do Telegram e ajuda o utilizador a usar o serviço. Veja como pode fazer esta mudança e melhorar a utilização o Telegram.

Em todas as interfaces há pequenas mudanças que podem ser feitas e que mudam completamente a experiência de utilização. Nem sempre são experimentadas, acabando por não dar aos utilizadores a qualidade que estes precisam para usar os serviços.

O Telegram tem uma opção escondida e que muda completamente a sua interface principal. Muda a lista de contactos e de mensagens, dando mais ou menos informação para o utilizador poder perceber o que lhe escrevem ou quem lhe escrevem.

Para ativar esta mudança devem carregar no botão do menu do Telegram, para ter acesso às opções presentes. Ai dentro encontram a opção que procuram, para aceder às configurações do serviço.

Dentro das opções presentes, devem descer para a área associada às configurações e depois escolher a opção Configurações de Chats. Esta zona da configuração resume todas alterações que podem ser alteradas na interface do Telegram.

Devem agora descer para a área da Visão de Lista de Chats e tomar uma decisão importante. Existem duas opções que podem escolher, para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível de cada conversa que está a ser tida com o utilizador. Podem escolher 2 ou 3 linhas de cada conversa.

Abaixo podem ver a diferença entre as duas opções aplicadas na interface do Telegram. Podem ver à esquerda a utilização de 2 linhas e à direita a utilização de 3 linhas, com as diferenças óbvias.

Só precisam de escolher qual a mais útil e mais interessante e aplicar como foi explicado acima. Se preferirem podem experimentar ambas as configurações e ver na prática as diferenças.

Este é apenas um exemplo de como podem alterar a interface do Telegram e adaptá-lo ao equipamento onde está a ser usado. Com ecrãs de diferentes tamanhos, também a interface se adapta ao espaço disponível.