Tesla Bot: o robô humanoide que quer substituir o Homem em muitas tarefas

A Tesla continua a querer tornar o mundo numa série de ficção científica e o que é certo é que o tem vindo a conseguir fazer de forma sustentável. Elon Musk, o principal visionário da empresa, acabou de dar mais um passo neste sentido. O CEO da Tesla deu a conhecer alguns projetos para o futuro, onde se inclui o protótipo de um robô humanoide que deverá chegar no próximo ano.

Este protótipo do Tesla Bot será o início da criação de uma máquina que virá substituir o Homem em muitas tarefas que são desempenhadas de forma repetitiva ou mais perigosas.

Tesla Bot, o robô humanoide

A Tesla anunciou uma série de novidades que farão parte do futuro da empresa em termos de investigação e desenvolvimento na área da Inteligência Artificial. Neste campo apresentou a proposta que mais se destaca entre as várias novidades: um robô humanoide.

O Tesla Bot é apresentado como um robô humanoide bípede, que será desenvolvido para que possa realizar tarefas menos seguras, repetitivas e até mesmo aborrecidas.

Segundo Musk, este será um robô "amigável", mas sem esquecer que é uma máquina. Recorde-se que Elon Musk é uma das pessoas influentes que mais fala das preocupações relativas à inteligência artificial desenvolvida de forma "descontrolada".

Nas características exaltadas no evento é referido que a máquina terá uma silhueta humana, com um metro e meio de altura e que pesará 125 libras (cerca de 56,6 kg). Foi ainda dada a indicação de que este robô tem como nome de código dentro da empresa "Optimus".

Penso que essencialmente no futuro, o trabalho físico será uma escolha, se o quiser fazer, pode.

Não se sabe qual será o futuro desta ideia (que deverá ser protótipo apenas no próximo ano), mas temos visto a Tesla e outras empresas com a mão de Elon Musk a surpreender o mundo com conceitos completamente revolucionários e que saem efetivamente do papel.

Além disso, existem outras empresas a trabalhar em robôs humanoides com resultados absolutamente incríveis. Ficaremos atentos ao futuro.