Portugal já tem um posto móvel de abastecimento de hidrogénio

No âmbito da estreia de vendas do Toyota Mirai, foram publicadas várias notícias que revelavam que em Portugal não existia um posto móvel de abastecimento de hidrogénio.

Essa infraestrutura apareceu agora, e o país passa assim a ter um posto móvel de abastecimento. Saiba onde fica.

Posto de hidrogénio irá permitir abastecer ligeiros ou pesados...

A PRF, empresa portuguesa de engenharia especializada na construção de postos de abastecimento de gás para veículos e infraestruturas de gás, acaba de instalar em Cascais o seu primeiro posto móvel de abastecimento de hidrogénio, que é também o primeiro equipamento do género em Portugal, revelou a SIC.

O Drhyve, designação dada a este posto móvel, foi totalmente desenvolvido pela PRF, que há três anos começou a olhar para a área do hidrogénio, como um potencial segmento de negócio.

Este posto permitirá o abastecimento de veículos com pilhas de combustível, tanto ligeiros como pesados, para já com uma pressão de 350 bar, mas podendo no futuro vir a ser adaptado para fornecer hidrogénio a veículos ligeiros com pressão de 700 bar.

O Drhyve foi encomendado pelo município de Cascais para abastecer dois autocarros a hidrogénio e um veículo ligeiro.

A empresa de Leiria também desenvolveu, por exemplo, um sistema de injeção de hidrogénio na rede de distribuição de gás natural, que deverá em breve ser instalado num projeto-piloto que a Galp Gás Natural Distribuição irá desenvolver no Seixal.

O hidrogénio é o elemento mais abundante no universo. Tanto que em teoria será possível extraí-lo ou produzi-lo de formas muito diversas. Mas para não o induzir em erro, adiantamos desde já que a forma mais comum de produzir hidrogénio nos dias de hoje, é extraindo-o partir de combustíveis fósseis.

Em cada carro, à semelhança dos carros tradicionais, existe um depósito especialmente preparado para armazenar este tipo de combustível. Para que se gere energia, esse hidrogénio é libertado de forma controlada, entrando em contacto com o oxigénio. É depois na fuell cell, a célula de combustível de hidrogénio, que é produzida a reação que dá origem à energia elétrica necessária para mover o carro.